Energia dal PET: la plastica che carica auto e smartphone

Smettere di vedere la bottiglia di plastica come un rifiuto ingombrante e cominciare a pensarla come una potenziale batteria per auto elettrica o un caricatore per smartphone: ecco il salto mentale che la scienza ci sta chiedendo di fare. L’idea sembra uscita da un film futuristico, eppure, grazie alla ricerca pionieristica guidata da Yun Hang Hu, questa prospettiva sta diventando tangibile molto più velocemente di quanto si possa credere.

Bottiglie trasformate in supercondensatori per auto e device

Il cuore di questa rivoluzione affonda le radici in un problema che ci assilla quotidianamente: la valanga di plastica. Dobbiamo fare i conti con un dato impressionante: produciamo ogni anno oltre mezzo bilione di bottiglie in PET. La maggior parte di questo volume scompare nel circuito delle discariche o, peggio, finisce dispersa, restando lì per secoli a inquinare il nostro ambiente. Con una percentuale di riciclo che non riesce a tenere il passo con la produzione, è diventato essenziale non solo riciclare, ma trovare un modo per valorizzare questo materiale, assegnandogli un ruolo tecnologico avanzato.

Il processo messo a punto dai ricercatori è un piccolo capolavoro di ingegneria chimica, sorprendente nella sua linearità. Si parte dalle bottiglie, che vengono sminuzzate e poi mescolate con una sostanza chiave: l’idrossido di calcio. Il composto viene successivamente sottoposto a un trattamento termico estremo, in un ambiente totalmente privo di ossigeno. Da questa cottura ad alta temperatura, emerge una polvere finissima, il carbonio poroso. Questo materiale, leggero e reattivo, è la base ideale: combinato con altri elementi come il carbon black e leganti polimerici, costituisce la materia prima per gli elettrodi dei supercondensatori. In pratica, la plastica che doveva marcire in discarica rinasce come componente essenziale per l’accumulo di energia rapida.

Ma il riciclo non si limita alla polvere conduttiva. I ricercatori hanno utilizzato il PET riciclato anche per il separatore, quella sottile membrana che regola il flusso di carica all’interno del dispositivo. Lavorato con tecniche di taglio e perforazione estremamente precise, il materiale plastico non ha solo eguagliato, ma in alcuni test ha superato le prestazioni dei separatori in fibra di vetro. I supercondensatori realizzati con questo approccio “circolare” hanno dimostrato di mantenere il 79% della capacità iniziale, un risultato che parla chiaro sull’affidabilità della soluzione.

Questa scoperta non ha solo un valore tecnico, ma un impatto potenziale enorme su scala globale, sia a livello ecologico che industriale. Le bottiglie d’acqua, la nostra croce ambientale, possono diventare un elemento costitutivo per i sistemi energetici del futuro: dai veicoli elettrici che richiedono picchi di potenza per la ricarica rapida, ai dispositivi portatili che usiamo ogni giorno. L’obiettivo è portare questa tecnologia sul mercato entro il prossimo decennio, abbattendo contemporaneamente i costi di produzione e riducendo drasticamente l’impatto della plastica. Assistiamo così a una convergenza virtuosa, dove il rifiuto smette di essere tale e diventa la risorsa che alimenta un mondo più efficiente e, finalmente, più sostenibile.