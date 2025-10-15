Windtre 5G a 14,99€: giga generosi e velocità fino a 2 Gbps

Se ti sei mai trovato a lamentarti della connessione lenta o a litigare con il Wi-Fi che non prende in certe stanze di casa, allora l’offerta di Windtre potrebbe fare davvero al caso tuo. Con 250 giga a disposizione, navigare diventa un’esperienza senza limiti, senza quella fastidiosa ansia di consumare troppo traffico e ritrovarsi a metà mese senza internet. E non si tratta solo di quantità: il 5G incluso ti permette di surfare fino a 2 Gbps, quindi anche i download più pesanti o lo streaming in alta qualità non rappresentano più un problema. A questo si aggiungono 11,4 giga extra per chi viaggia in Europa, così puoi continuare a usare il tuo smartphone senza sorprese durante i soggiorni all’estero.

Windtre semplifica il 5G: attivazione rapida, eSIM e app smart

La parte più interessante è la flessibilità: l’attivazione è completamente gratuita e la SIM arriva direttamente a casa in due giorni lavorativi, oppure puoi scegliere l’eSIM e averla subito attiva sul tuo dispositivo. Con SPID o CIE, l’attivazione diventa praticamente immediata, senza lunghe attese o file nei negozi. E se hai già un numero, nessun problema: il credito residuo viene trasferito automaticamente sulla nuova SIM, così non perdi nulla.

Ma non è solo la velocità a fare la differenza: Windtre vanta una copertura 4G quasi totale, il 99,7%, e il 97% in 5G, grazie a un’infrastruttura all’avanguardia. Questo significa che anche nei posti più difficili da raggiungere con il segnale, il tuo smartphone rimane sempre connesso. L’assistenza è altrettanto capillare: puoi rivolgerti ai più di 3.500 negozi sul territorio o chiamare il 159 gratuitamente per qualsiasi dubbio o problema, senza sentirti mai lasciato solo.

L’esperienza diventa ancora più pratica grazie all’app di Windtre, tra le più apprezzate dagli utenti, con un punteggio di 4,3 su 5 sugli store Apple e Android. È il modo più semplice per controllare il tuo traffico, personalizzare la tua offerta e ricaricare senza perdere tempo. E se vuoi un pizzico di divertimento in più, c’è Winday: sconti, coupon dai brand più famosi e persino il 10% dei tuoi acquisti su Amazon in traffico telefonico. Concorsi a premi e giochi rendono l’esperienza non solo utile ma anche piacevole.

In pratica, con Windtre il concetto di connessione non è più limitato alla semplice navigazione: diventa un vero e proprio alleato quotidiano, sempre pronto a supportarti, sia in casa che fuori, senza complicazioni e con tutta la velocità che oggi ci si aspetta. Tra giga generosi, 5G veloce, e strumenti digitali facili da usare, l’offerta trasforma il modo in cui viviamo il nostro smartphone.