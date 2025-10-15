PS6: quando arriverà la nuova console?

PlayStation 6, anche se non ha ancora una data di uscita ufficiale, inizia a prendere forma. Ciò attraverso le dichiarazioni di Mark Cerny e le collaborazioni consolidate tra Sony e AMD. La conversazione pubblicata sui canali ufficiali delle due aziende anticipa il futuro del gaming, delineando una visione tecnologica in cui l’intelligenza artificiale, la potenza di calcolo e la gestione dei dati convergono verso un’unica direzione: ridefinire l’esperienza videoludica. Cerny, già responsabile dello sviluppo di PlayStation 5 e della sua futura versione Pro, ha dialogato con Jack Huynh, vicepresidente senior di AMD, sui progressi in corso che plasmeranno la prossima generazione di console (PS6). Il focus si concentra su tre innovazioni chiave. Ovvero Neural Arrays, Radiance Cores e Universal Compression, attualmente in fase di simulazione, ma destinate a rappresentare un salto di qualità nella resa visiva e nelle prestazioni generali.

PS6: ecco i possibili cambiamenti in arrivo

Il discorso si innesta su un tema cruciale per l’industria: il ruolo crescente del machine learning. Cerny ha sottolineato come le nuove architetture possono ottimizzare algoritmi, componenti hardware e funzioni dedicate all’elaborazione dei modelli di intelligenza artificiale. L’obiettivo è migliorare il caricamento e lo streaming degli asset, potenziare i sistemi di upscaling e upsampling, e spingere il ray tracing verso una complessità mai raggiunta prima. Un’evoluzione che punta a fondere realismo visivo e fluidità operativa. Riducendo i tempi di elaborazione e ampliando la libertà creativa degli sviluppatori.

Pur restando sul piano della previsione, Cerny ha lasciato trapelare un dettaglio significativo: l’integrazione di tali tecnologie su una futura console è prevista “tra qualche anno”. Un’espressione che, contestualizzata nel ciclo produttivo di Sony e nelle ricorrenti menzioni del progetto interno “Project Amethyst”, suggerisce un orizzonte temporale plausibile intorno al 2027.

Guardando al futuro, l’annuncio di tali tecnologie non segna solo un nuovo capitolo nella storia di PlayStation, ma evidenzia come l’intero ecosistema del gaming si stia muovendo verso un paradigma sempre più intelligente, interattivo e integrato. In questo scenario, la PS6 potrebbe diventare il simbolo di una nuova era.