Vivo: ufficiale la serie X300 e il tablet Pad 5e

Vivo segna un nuovo capitolo nel panorama tech presentando i modelli X300 e X300 Pro, affiancati dal tablet Pad5e. Al momento, i dispositivi sono attesi per il mercato cinese. Non è però da escludere che possano arrivare anche in Europa. La strategia del marchio continua a puntare su un equilibrio tra prestazioni, design raffinato e innovazione. Al centro della nuova serie smartphone si trova il SoC Dimensity 9500 di MediaTek, una piattaforma progettata per offrire un livello di potenza comparabile ai migliori processori sul mercato, affiancata dal chip proprietario V3+, dedicato all’elaborazione delle immagini. Tale combinazione mira a garantire non solo velocità e fluidità, ma anche un’elaborazione fotografica di alto profilo. Evidenziando l’attenzione del brand verso la qualità visiva e l’esperienza d’uso complessiva.

Vivo presenta in Cina i suoi nuovi dispositivi

Il modello X300 si distingue per un approccio compatto, ma ambizioso. Il display LTPO AMOLED 8T da 6,31 pollici con refresh rate adattivo fino a 120 Hz e luminosità massima di 4.500 nit offre una resa visiva di livello. Mentre la fotocamera principale da 200 MP conferma la vocazione fotografica del dispositivo. Il modulo posteriore, sviluppato insieme a ZEISS, integra tre sensori, tra cui un teleobiettivo periscopico e un ultra-grandangolare da 50 MP. Offrendo versatilità e qualità in ogni contesto di scatto. La batteria da 6.040 mAh con ricarica rapida a 90 W e wireless a 40 W completa un profilo tecnico equilibrato. Il quale è sostenuto dal sistema operativo OriginOS 6 basato su Android 16.

Per il modello vivo X300 Pro, invece, il display cresce fino a 6,78 pollici, mantenendo le stesse specifiche di alta gamma. Mentre il comparto fotografico segna un salto di qualità. Ciò grazie al sensore Sony LYT-828 da 50 MP e al teleobiettivo periscopico da 200 MP. Capaci di registrare video fino all’8K a 30 fps con supporto Dolby Vision HDR. La batteria raggiunge 6.510 mAh.

Accanto ai due smartphone, Vivo propone il Pad5e. Il tablet si rivolge a chi cerca un’esperienza multimediale completa, con display IPS LCD da 12,1 pollici a 144 Hz. A cui si aggiunge audio stereo e costruzione in alluminio unibody. Il dispositivo coniuga accessibilità e potenza grazie al Snapdragon 8s Gen 3. Accompagnato da fino a 16 GB di RAM. E una batteria da 10.000 mAh.

In Cina, il nuovo vivo X300 parte da un prezzo di 4.399 yuan (circa 534 euro) per la versione base con 12GB di RAM e 256GB di archiviazione. Mentre il modello con 16GB di RAM e 1TB di memoria arriva a 5.799yuan (circa 704euro). Il vivo X300 Pro va da 5.299 yuan (circa 643euro) fino a 6.699 yuan (circa 813euro). Ciò in base alla configurazione scelta. Infine, il Pad5e è proposto da 2.199 yuan (circa 267 euro) per la versione base con 8 GB di RAM e 128 GB di archiviazione. Fino a 2.999 yuan (circa 364 euro) per la versione con 16 GB di RAM e 512 GB di memoria.