Vivo X300 e X300 Pro: arrivano conferme sulle batterie davvero al top

Due smartphone sicuramente molto attesi per quanto riguarda il panorama della telefonia internazionale sono i prossimi top di gamma della famiglia Vivo, stiamo parlando di X300 e X300 Pro, due device che ovviamente avranno il compito di far fare un ulteriore salto di qualità alla società cinese, la quale sta cercando di mantenere ovviamente tutte le informazioni ben nascoste senza però riuscire a sfuggire agli occhi molto attenti dei leaker.

In Cina, infatti tutte le informazioni inerenti la prossima gamma di smartphone continuano a trapelare giorno dopo giorno grazie a numerosi insider sempre ben informati sulle vicende ovviamente presenti all’interno della loro nazione, gli smartphone in questione non sono esenti da questo processo e sul web recentemente sono arrivate nuove indiscrezioni per quanto riguarda le batterie dei prossimi device, su queste ultime fino ad ora infatti ha aleggiato un alone di mistero abbastanza evidente che però ora finalmente vede questa nebbia diradarsi.

Passo in avanti

Le recenti voci di corridoio trapelate in Cina annuncia che i prossimi dispositivi dovrebbero offrire delle batterie decisamente capienti, nel dettaglio parliamo di Vivo X300 che sarà dotato di una batteria da 6.040 mAh e Vivo X300 Pro che invece integrerà una batteria ancora più generosa da 6.510 mAh, con un aumento dunque di circa il 4% che comunque grazie a un processore decisamente più efficiente, si tradurrà in un’autonomia molto più cospicua.

Per quanto riguarda la ricarica invece, sembra che entrambi i dispositivi supporteranno la ricarica cablata addirittura a 90 W mentre per quanto riguarda la ricarica wireless ancora nessuna informazione e trapelata in rete, il modello precedente supportava una ricarica wireless a 30 W.

Per il resto, le altre informazioni trapelate online, parlano di due display da 6,3 e 6,78 pollici per il modello base e per il modello pro rispettivamente entrambi con risoluzione 1,5 K e frequenza di aggiornamento pari a 120 Hz entrambi con sensore di impronte digitali sotto il display.