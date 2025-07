Vivo X300 e X300 Pro: la fotografia mobile migliora notevolmente

La nuova serie Vivo X300 si prepara a fare il suo debutto ufficiale nel mercato con aspettative molto alte, tutte alimentate dalle prime indiscrezioni tecniche provenienti dalla Cina. Le informazioni, condivise da Digital Chat Station su Weibo, mettono subito in luce l’ambizione del brand. L’ azienda infatti intende offrire esperienze fotografiche di alto livello, ma con approcci diversi per i due modelli in programma.

Vivo X300 Pro: l’ eleganza incontra l’innovazione

Il Vivo X300, nella sua versione base, sembrerebbe puntare su un’impostazione più aggressiva. Lo smartphone disporrà di una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da ben 200MP. Ad affiancarlo ci sarebbero un’ultra-grandangolare da 50MP e un teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 3x. Questo setup suggerisce l’uso del sensore Sony IMX882, già apprezzato in altri contesti per la sua precisione cromatica. La vera sorpresa, però, potrebbe riguardare le dimensioni del display. Si parla infatti di 6,31”, una misura insolita per un top di serie. Se confermata, questa scelta segnerebbe una rottura con il passato e potrebbe indicare un cambiamento nella strategia del marchio, magari fondendo la linea “mini” con quella principale.

Mentre il modello standard punta sulla potenza bruta del sensore principale, il Vivo X300 Pro sembrerebbe invece preferire una via più sofisticata. Il sensore da 50MP scelto per la fotocamera principale è il nuovo Sony Lytia LYT-828, introdotto lo scorso giugno. Questo modulo, con tecnologia Hybrid Frame HDR, promette immagini più nitide e dettagliate anche in condizioni di luce complesse. La dotazione si completa con un’ultra-grandangolare da 50 MP e un teleobiettivo periscopico da 200MP.

Quest’ultimo dovrebbe adottare lo stesso sensore da 1/1,4” del modello base, ma con un nuovo rivestimento antiriflesso per migliorare ulteriormente le prestazioni. Non mancano le voci su un possibile processore MediaTek Dimensity 9500, che renderebbe il modello Pro uno dei più potenti sul mercato. Con un lancio previsto tra settembre e ottobre, come per la serie precedente, Vivo ha ancora qualche settimana per svelare tutti i dettagli. Ma se le prime informazioni trovassero conferma, ci troveremmo davanti a una delle proposte fotografiche più interessanti del mondo Android degli ultimi anni.