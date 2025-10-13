One UI 8.0 arriva su Galaxy Z Flip4 e Z Fold4

Samsung continua a distribuire One UI 8.0. Si tratta del nuovo aggiornamento del sistema operativo basato su Android 16. Stavolta però tocca ai pieghevoli GalaxyZ Flip4 e Z Fold4. I modelli lanciati nel 2022 ricevono così il loro ultimo grande update, chiudendo ufficialmente il ciclo di supporto software garantito dall’azienda.

Il lancio è in corso in diversi Paesi di Asia, Africa ed Europa, e porta con sé i firmware F721BXXUAIYIF per Flip4 e F936BXXUAIYIF per Fold4. L’update include anche la patch di sicurezza di ottobre 2025, che migliora ulteriormente la protezione del sistema contro possibili vulnerabilità. Gli utenti possono scaricare l’aggiornamento dalle impostazioni del telefono, nella sezione dedicata al software. Il pacchetto supera i 3GB, e Samsung consiglia di effettuare il download tramite Wi-Fi per evitare consumi elevati di dati mobili e garantire una procedura più stabile.

Le novità di One UI 8.0 su PS5 Pro e Galaxy pieghevoli

L’arrivo di One UI 8.0 porta con sé numerose novità che aggiornano in profondità l’esperienza d’uso dei pieghevoli Galaxy. Le applicazioni di sistema come Internet, Meteo e Quick Share sono state cambiate con una grafica più pulita e moderna. Invece Samsung DeX beneficia ora della Desktop Mode nativa di Android 16, offrendo maggiore stabilità e fluidità quando il dispositivo è collegato a uno schermo esterno.

Sul fronte della sicurezza, Secure Folder diventa più robusta e versatile, garantendo protezione avanzata per dati sensibili e app private. Anche la gestione di sveglie, promemoria ed eventi del calendario è stata arricchita con funzioni personalizzabili. Migliora poi la connettività audio Bluetooth, grazie al perfezionamento della tecnologia Auracast e al supporto per apparecchi acustici compatibili.

La fotocamera introduce un gesto di scorrimento per accedere più rapidamente agli strumenti di scatto, rendendo l’esperienza fotografica più intuitiva. Tutti questi interventi rendono l’interfaccia più reattiva, coerente e pronta a sfruttare meglio il formato pieghevole. Insomma, con questo aggiornamento, Samsung chiude il ciclo dei modelli 2022, ma conferma la propria attenzione all’ottimizzazione di lungo periodo. In attesa della futura One UI 8.5, prevista entro fine anno, gli utenti di Galaxy Z Flip4 e Fold4 possono contare su una piattaforma aggiornata, sicura e ancora attuale.