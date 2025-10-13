Samsung Galaxy Buds 4, primi indizi sul design dal codice di One UI 8.5

Dopo settimane di indiscrezioni, emergono nuovi dettagli sui futuri Samsung Galaxy Buds 4. Un’analisi del codice della One UI 8.5, condotta da Android Authority, ha rivelato un’icona interna denominata list_ic_earbuds_buds4, che sembrerebbe mostrare l’aspetto dei prossimi auricolari true wireless del colosso coreano. Si tratta dello stesso tipo di file grafico che in passato aveva anticipato correttamente il design di prodotti come i Buds 3, rendendo l’indizio piuttosto attendibile.

Dall’immagine individuata si nota che i Galaxy Buds 4 manterranno il design a stelo, ma con linee più morbide e un profilo visibilmente più arrotondato rispetto al modello precedente. L’insieme appare più compatto e coerente, segno che Samsung potrebbe aver lavorato per migliorare la vestibilità e l’ergonomia, due aspetti che avevano diviso gli utenti nella generazione attuale.

Le novità attese tra audio e intelligenza artificiale

Secondo le prime informazioni, i nuovi auricolari punteranno su una qualità audio superiore e su una gestione più intelligente della cancellazione del rumore. È possibile che Samsung introduca un sistema di adattamento dinamico, capace di regolare automaticamente l’equalizzazione e l’intensità dell’ANC in base all’ambiente circostante. L’integrazione con Galaxy AI, già vista su altri dispositivi della linea, dovrebbe essere ancora più profonda, con funzioni come la traduzione in tempo reale o l’ottimizzazione del suono durante le chiamate.

Il leak suggerisce che la fase di sviluppo dei Galaxy Buds 4 sia già in stato avanzato. Considerando che i Buds 3 sono stati lanciati all’inizio del 2025, è plausibile che la nuova generazione accompagni la presentazione della serie Galaxy S26, attesa nei primi mesi del 2026.

Il precedente modello era dotato di driver da 11 mm, tre microfoni per auricolare e batteria da 48 mAh (515 mAh nella custodia), offrendo fino a 30 ore di autonomia complessiva. Se le anticipazioni si riveleranno esatte, i Galaxy Buds 4 rappresenteranno un passo avanti sia nel design che nella tecnologia, puntando a una maggiore comodità d’uso e un audio più evoluto.