Nintendo difende la moto di Metroid Prime 4: “Serve a dare ritmo all’esplorazione”

Metroid 4 Prime

Dopo le reazioni contrastanti al trailer di Metroid Prime 4: Beyond, Nintendo è intervenuta per chiarire il ruolo della moto Vi-O-La, il nuovo mezzo di trasporto introdotto nel titolo. La sequenza mostrata nel corso dell’ultimo Nintendo Direct ha diviso la community: da un lato l’entusiasmo per un’aggiunta inedita nella saga, dall’altro la delusione per la resa visiva delle aree aperte, giudicate meno curate rispetto agli ambienti chiusi tipici della serie.

La moto Vi-O-La e le aree aperte del pianeta Byrus

Nel filmato, Samus Aran viene mostrata mentre attraversa un ampio deserto sul pianeta Byrus, in sella alla moto Vi-O-La, un veicolo futuristico che consente di muoversi a grande velocità e attaccare nemici a distanza. Le superfici sabbiose e i vasti spazi hanno però fatto storcere il naso a una parte dei fan, che si aspettavano scenari più densi di dettagli e una resa più vicina agli standard dei capitoli precedenti.

Per rispondere alle critiche, Nintendo ha pubblicato una nota ufficiale sul portale giapponese, chiarendo che la moto potrà essere utilizzata solo in zone selezionate, progettate appositamente per ampliare il ritmo dell’avventura. Non si tratterà dunque di un mondo open world, ma di aree semi-aperte che offriranno momenti di respiro tra le sezioni esplorative più classiche.

Secondo quanto dichiarato, Vi-O-La permetterà di distruggere depositi minerali, eseguire attacchi rapidi contro i nemici e raggiungere punti distanti del pianeta. Una volta scesi dal mezzo, il gioco tornerà immediatamente alla visuale in prima persona, ripristinando la tradizionale esperienza di Metroid Prime.

Una scelta di design per bilanciare ritmo e immersione

Nintendo ha spiegato che l’introduzione della moto nasce dall’intento di variare il ritmo di gioco, evitando che le fasi esplorative si trasformino in sezioni ripetitive. Le sequenze con Vi-O-La saranno quindi “momenti di pausa controllata”, studiati per rompere la continuità claustrofobica dei livelli interni e introdurre un senso di scala più ampio.

Gli sviluppatori di Retro Studios avrebbero inoltre lavorato per garantire un’integrazione armoniosa tra gameplay tradizionale e sezioni a bordo della moto, con un sistema di controllo che non interrompe la fluidità delle azioni. La priorità, secondo quanto riferito da Nintendo, resta quella di mantenere l’identità della serie, fondata su atmosfera, tensione e progressione ambientale.