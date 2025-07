Metroid Prime 4 certificato in Corea, il lancio è più vicino

Dopo un’attesa che sembra infinita — ben otto anni, mica bruscolini — finalmente qualcosa inizia a muoversi davvero intorno a Metroid Prime 4: Beyond. La notizia che tutti stavamo aspettando arriva da un posto un po’ insolito, ma molto importante: il GRAC, l’ente di classificazione dei videogiochi in Corea del Sud. Quando un gioco passa di lì, di solito è un segnale forte che l’uscita è alle porte. È un po’ come vedere la lampadina accendersi prima che arrivi la festa: non hai ancora la data precisa, ma sai che manca poco.

Metroid Prime 4: la valutazione coreana anticipa la data di uscita

La storia recente ci ha insegnato a leggere questi segnali. Prendi Death Stranding 2: On the Beach, per esempio: ha ricevuto la sua valutazione a febbraio, la data ufficiale è stata annunciata a marzo e a giugno eravamo già tutti lì, controller in mano. Quindi, seguendo questa logica, è lecito pensare che Nintendo stia per fare un annuncio simile, magari in un Nintendo Direct, alla Gamescom o al Tokyo Game Show. Insomma, non resta che incrociare le dita e sperare che la nuova avventura di Samus arrivi prima della fine del 2025 o all’inizio del 2026.

Questa certificazione arriva a smentire pure quei rumor che giravano poco fa, quelli che dicevano che il gioco sarebbe ancora lontano dal completamento. Un insider, Reece ‘KiwiTalks’ Reilly, aveva lasciato intendere che ci sarebbero stati problemi interni allo sviluppo, ma senza fornire dettagli chiari, e poi ha scelto di non approfondire, forse proprio perché Nintendo si stava preparando a qualcosa di grosso. Ora, con questo “via libera” del GRAC, sembra proprio che la situazione sia molto più avanti di quanto immaginassimo.

C’è anche un dettaglio interessante: Metroid Prime 4 è stato sviluppato pensando sia alla Switch di prima generazione sia alla nuova Switch 2. Quindi chi ha ancora la vecchia console potrà goderselo, anche se solo sulla nuova versione si potrà apprezzare tutto il potenziale grafico, i 120 fps e i controlli “alla mouse” che promettono di rendere il gioco ancora più fluido e godibile. Insomma, dopo così tanto tempo, l’attesa sembra davvero quasi finita. Ora non ci resta che aspettare e prepararci a immergerci di nuovo nel mondo di Samus con la stessa emozione di sempre.