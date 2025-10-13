CoopVoce EXTRA 300: 300 GB, minuti e SMS a 8,90€

Passare a CoopVoce non è solo una questione di tariffa: è un piccolo atto di libertà. Di quelli che ti fanno pensare “finalmente qualcuno che non cerca di fregarmi con mille clausole scritte in piccolo”. L’offerta EXTRA 300 è pensata proprio per chi vuole semplicità e trasparenza, senza rinunciare alla qualità. Per 8,90 euro al mese — e per sempre, non solo per i primi sei mesi — hai 300 GB di internet, minuti illimitati e 1000 SMS verso tutti. Nessun costo nascosto, nessun vincolo, e l’attivazione è già inclusa nel prezzo.

Offerta CoopVoce EXTRA 300: internet, chiamate illimitate e 1000 SMS

Se preferisci evitare la trafila del negozio, puoi scegliere anche la eSIM, attivandola online con SPID in pochi minuti. Niente attese, niente plastica, niente ansie. Ed è proprio su questo punto che CoopVoce si distingue: è un operatore virtuale con copertura del 99,8% su rete nazionale, quindi ovunque tu sia — in città, in montagna o al mare — la connessione resta stabile e veloce.

La rete 4G ti garantisce prestazioni al top sia per la navigazione che per le chiamate, mentre la tecnologia VoLTE ti permette di parlare in alta definizione e navigare contemporaneamente. In pratica, puoi fare una videochiamata mentre controlli una mappa o rispondi a un’email, senza interruzioni.

Ma c’è anche un aspetto più “umano” dietro la tecnologia. CoopVoce nasce nel 2007 da un’idea chiara: offrire servizi onesti, senza aumenti improvvisi o condizioni capestro. È un’azienda che mette la parola lealtà al centro, e si vede. Non solo mantiene le tariffe invariate, ma propone anche iniziative intelligenti, come il servizio Autoricarica con la spesa, che trasforma i tuoi punti Coop in ricariche telefoniche gratuite.

C’è pure un tocco di sostenibilità: tutte le nuove SIM sono ecoSIM, realizzate in plastica riciclata da vecchi frigoriferi — un dettaglio che racconta attenzione e rispetto per l’ambiente. E se hai bisogno d’aiuto, il servizio clienti è attivo 24 ore su 24, con persone vere, non bot impersonali.

In sintesi, CoopVoce è la dimostrazione che si può avere una connessione veloce, trasparente e sostenibile, senza compromessi. È come tornare a un’idea più semplice e corretta della telefonia, quella in cui sai sempre cosa stai pagando e perché.