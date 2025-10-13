Apple lavora su iOS 26.0.2: in arrivo correzioni e miglioramenti di sicurezza

Apple sta preparando il rilascio di iOS 26.0.2, un aggiornamento minore che avrà come obiettivo principale la correzione di bug e il miglioramento della sicurezza su iPhone. L’indiscrezione arriva da MacRumors, che ha individuato tracce del nuovo software analizzando i log di accesso al proprio sito, segno che la fase di test interno è già iniziata.

Si tratterà di un update di manutenzione, volto a risolvere le piccole anomalie emerse dopo il rilascio di iOS 26, distribuito a settembre. Non ci sono ancora dettagli ufficiali sulle modifiche, ma l’intervento sarà focalizzato sulla stabilità del sistema operativo, con particolare attenzione alle funzioni di rete e ai servizi collegati al nuovo ecosistema dei modelli iPhone 17.

Il precedente aggiornamento, iOS 26.0.1, aveva già eliminato diversi malfunzionamenti: tra questi, disconnessioni casuali del Wi-Fi e del Bluetooth, difficoltà di accesso alla rete cellulare e problemi di rendering fotografico in alcune condizioni di luce. Apple aveva inoltre sistemato un errore che lasciava comparire icone vuote dopo la personalizzazione del tema e un bug che, in rari casi, disattivava VoiceOver dopo l’installazione.

In parallelo si prepara anche macOS 26.0.2

Ovviamente i lavori non si limitano al solo sistema operativo per iPhone ma anche Mac e MacBook. Apple sta sviluppando anche macOS 26.0.2, versione che dovrebbe accompagnare il debutto del nuovo MacBook Pro da 14 pollici con chip M5. Sarebbe questo il primo computer portatile del colosso a montare il nuovo processore.

Se le previsioni verranno confermate, iOS 26.0.2 e macOS 26.0.2 rappresenteranno la fase conclusiva del ciclo autunnale di aggiornamenti, con l’obiettivo di perfezionare l’esperienza d’uso prima del lancio ufficiale dei nuovi Mac.

Ovviamente ricordiamo che ogni tipo di aggiornamento in arrivo da parte di Apple, va assolutamente installato sul dispositivo. Sono queste infatti le soluzioni che l’azienda adotta per rendere sempre migliore una piattaforma che nel corso degli anni è diventata una delle più utilizzate al mondo.