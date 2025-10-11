iOS 26: una nuova opzione per gestire il trasferimento dell’audio su iPhone, dovete conoscerla

Gli utenti stanno cominciando a conoscere profondamente il nuovo sistema operativo di Apple riservato ad iPhone, iOS 26. Nonostante questo però ci sono ancora delle funzionalità che a qualcuno potrebbero essere sfuggite, come ad esempio una soluzione molto utile per chi usa spesso dispositivi Bluetooth e cuffie. Si tratta di un’impostazione che permette di disattivare il trasferimento automatico dell’audio dell’iPhone verso altri dispositivi, come l’autoradio o uno speaker smart.

Fino a oggi, infatti, collegando l’iPhone a un’auto con Apple CarPlay, l’audio in riproduzione passava automaticamente dalle AirPods al sistema multimediale del veicolo. Un automatismo comodo quando si viaggia da soli, ma meno gradito in certe situazioni, ad esempio quando in macchina ci sono altre persone e si vuole continuare ad ascoltare qualcosa in privato.

Il comportamento vale non solo per CarPlay, ma anche per qualsiasi altro accessorio Bluetooth, come altoparlanti o soundbar domestiche. Con iOS 26, Apple ha deciso di offrire una soluzione semplice: una nuova voce nelle impostazioni consente di bloccare questo passaggio automatico e di mantenere l’audio nelle cuffie. In questo modo, il trasferimento diventa una scelta manuale, da gestire direttamente tramite i controlli di riproduzione del Centro di Controllo.

Come attivare l’opzione “Mantieni l’audio nelle cuffie”

Per impostazione predefinita, la funzione è disattivata, quindi il sistema continua a trasferire automaticamente l’audio ai dispositivi collegati. Per modificare il comportamento basta seguire pochi passaggi:

Aprire le Impostazioni su un iPhone con iOS 26 (o versione successiva); Toccare la voce AirPlay e Continuity; Attivare l’opzione “Mantieni l’audio nelle cuffie”.

Apple accompagna questa funzione con una breve spiegazione: “Quando usi gli AirPods o altre cuffie wireless, mantieni l’audio nelle cuffie.”

È una modifica piccola ma significativa, pensata per restituire agli utenti un maggiore controllo sull’esperienza d’ascolto. Un dettaglio che mostra come Apple stia continuando a lavorare su aspetti pratici e quotidiani, rendendo iPhone sempre più attento alle abitudini di chi lo utilizza.