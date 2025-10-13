Nissan Tekton: il nuovo muscoloso SUV pronto a conquistare la strada

La Nissan Tekton ha fatto la sua prima apparizione ufficiale con alcune immagini che ne svelano lo stile robusto e distintivo. Il nome richiama la parola greca che significa artigiano, suggerendo cura e solidità nella costruzione. Lo sviluppo del SUV segue la filosofia “One Car One World” e nasce sfruttando le sinergie con il Gruppo Renault. In India sarà prodotto e commercializzato per primo, per poi approdare in mercati selezionati. Le prime anticipazioni del 2024 avevano già fatto intuire un design ispirato alla Nissan Patrol, con richiami evidenti al mondo off-road. La base tecnica rimane quella della Dacia Duster, ma il SUV acquisisce un carattere unico grazie agli interventi stilistici di Nissan.

Design esterno e presenza scenica

Il frontale mostra fari a LED a forma di C e una griglia con inserti cromati. Il cofano motore del modello Nissan ricorda la Duster, con il nuovo lettering Tekton ben visibile. Il paraurti anteriore e posteriore accoglie dettagli in alluminio attorno alle prese d’aria, conferendo un tocco elegante e deciso. I gruppi ottici posteriori richiamano ancora la Patrol, mentre il profilo generale rimane muscoloso e funzionale. La lunghezza dovrebbe aggirarsi intorno ai 4,3 metri, coerente con le proporzioni della Duster, sufficiente per un abitacolo spazioso e versatile. L’impressione generale è quella di un SUV Nissan pronto a dominare sia strade urbane che percorsi più impegnativi.

Interni e tecnologia della nuova Nissan

Le informazioni sugli interni sono ancora limitate, ma Nissan ha anticipato tecnologia avanzata e interni premium. Si possono immaginare ampi schermi digitali per la strumentazione e un sistema infotainment moderno e intuitivo. La piattaforma CMF-B, comune a diversi modelli Renault, Mitsubishi e Nissan, promette un comportamento solido e affidabile. Le motorizzazioni potrebbero includere unità turbo benzina da 1 e 1,3 litri, simili a quelle della Duster indiana. La curiosità resta alta: come riuscirà la Tekton a distinguersi pur condividendo la stessa base meccanica? La combinazione di stile, comfort e tecnologia promette un SUV Nissan capace di attirare l’attenzione di chi cerca robustezza e fascino in un solo veicolo.