iPhone 17: Apple punta su colori più vivaci, ecco il verde

Apple sembra pronta a dare una scossa alla sua palette cromatica con l’arrivo di iPhone 17, introducendo tonalità più intense rispetto a quelle viste negli ultimi anni. Dopo il successo dell’Ultramarine su iPhone 16, il nuovo modello base proporrà un verde molto più acceso rispetto al verde tenue dell’iPhone 15, che in molti avevano paragonato più a un menta sbiadito che a un vero verde.

Un verde che cambia marcia agli iPhone

Le immagini di un’unità dummy trapelate online mostrano chiaramente il salto di intensità: il nuovo verde è profondo e brillante, distante anni luce dalle tonalità quasi bianche che in passato hanno caratterizzato alcuni modelli Apple e Samsung. Il verde dell’iPhone 15, seppur elegante, tendeva a confondersi con nuance neutre, perdendo personalità. Con iPhone 17, questa tendenza sembra invertita.

Oltre al verde, ci sarà anche un viola più saturo rispetto a quello visto su iPhone 14, evitando l’effetto quasi nero del “Deep Purple” della variante Pro di due anni fa.

Novità anche per i modelli iPhone 17 Pro

La gamma iPhone 17 Pro introdurrà una nuova colorazione arancione, ispirata al Desert Titanium ma con una sfumatura più intensa e calda. Non tutti potrebbero apprezzarla, ma indica chiaramente la volontà di Apple di sperimentare anche sui modelli di fascia alta.

Ancora più curiosa è la variante Liquid Glass, descritta come un bianco capace di riflettere la luce in modo diverso a seconda dell’angolazione. Se le anticipazioni saranno confermate, potrebbe diventare una delle opzioni estetiche più particolari mai proposte da Apple.

Un ritorno alla personalità cromatica: così cambia iPhone 17

Negli ultimi anni, diversi colori introdotti sugli iPhone erano stati criticati per la loro eccessiva discrezione, al punto da sembrare solo leggere variazioni del bianco o del grigio. Con iPhone 17, la strategia sembra cambiare: tonalità più vivaci, riconoscibili a colpo d’occhio e capaci di aggiungere carattere alla gamma, senza rinunciare alla sobrietà tipica del design Apple.