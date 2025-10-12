Lyca Mobile continua a battere Iliad: ecco 150GB con il 5G gratis a soli 5,99€

Nel panorama degli operatori virtuali, Lyca Mobile si fa notare con una promozione dal prezzo contenuto e dalle condizioni trasparenti. Il nuovo piano, proposto a 5,99€ al mese per sempre, combina 150 GB in 5G, minuti e messaggi senza limiti, insieme a un vantaggio raro da trovare oggi: due mesi gratuiti per chi decide di attivarlo.

Una promozione semplice e chiara

Il punto di forza di questa offerta è la semplicità. Non ci sono vincoli, costi nascosti o rimodulazioni future. Il prezzo mensile resta invariato nel tempo, e questo la rende una delle tariffe più stabili nel panorama mobile.

Ogni mese, gli utenti possono contare su 150 GB di traffico dati con accesso al 5G incluso, senza alcun sovrapprezzo. È un aspetto importante, considerando che molti gestori continuano a far pagare un extra per utilizzare la rete di nuova generazione.

Oltre ai dati, il pacchetto comprende minuti e SMS illimitati verso tutti i gestori, così da poter comunicare liberamente, senza doversi preoccupare di soglie o costi aggiuntivi.

Due mesi in regalo e nessuna limitazione per chi arriva da altri gestori

Uno degli elementi più interessanti della promozione è il bonus iniziale: Lyca Mobile regala i primi due mesi di servizio, offrendo così la possibilità di testare la qualità della rete e la velocità del 5G senza alcuna spesa immediata.

A differenza di molte altre offerte presenti sul mercato, questa tariffa è aperta a tutti. Non è necessario provenire da un operatore specifico per poterla attivare: chiunque può richiedere la nuova SIM e iniziare a utilizzare l’offerta alle stesse condizioni.

Con un costo contenuto, una dotazione dati ampia e la copertura 5G gratuita, Lyca Mobile si conferma tra le alternative più interessanti nel segmento low-cost. Una proposta ideale per chi cerca convenienza, chiarezza e prestazioni senza compromessi.