Lyca Mobile lancia Lyca 5G 150: 150GB, minuti e SMS illimitati a 7,99€

Lyca Mobile presenta la nuova Lyca5G 150. Di cosa si tratta? Un piano ricaricabile pensato per chi desidera grandi quantità di dati e piena libertà d’uso. L’offerta mette a disposizione 150GB di traffico dati alla massima velocità disponibile, minuti e SMS illimitati verso tutti, al prezzo competitivo di 7,99€ ogni 30 giorni. La connessione-5G è inclusa, a patto di utilizzare un dispositivo compatibile e trovarsi sotto copertura 5G nella rete partner italiana su cui Lyca Mobile si appoggia.

Il piano include anche 10,5GB utilizzabili in roaming all’interno dell’Unione Europea, così da poter navigare e comunicare anche all’estero senza costi extra. Parliamo di un’offerta pensata per un utilizzo personale e non commerciale, soggetta alle normali politiche di corretto utilizzo (Fair Use Policy) previste dal gestore.

Come attivare Lyca 5G 150 e chi può usufruirne

La SIM Lyca Mobile supporta la tecnologia VoLTE (Voice over LTE), che consente di effettuare e ricevere chiamate in alta definizione sfruttando la rete 4G, migliorando qualità e stabilità delle conversazioni.

L’attivazione è disponibile sia per nuovi clienti sia per chi è già utente LycaMobile. Chi attiva un nuovo numero può acquistare la SIM direttamente online tramite il sito ufficiale. Invece i clienti già registrati possono richiedere il piano presso un punto vendita Lyca o inviando un SMS al 3535 con il codice 10023. C’è però un vantaggio extra per i clienti storici. Infatti chi è entrato in LycaMobile prima del 1° luglio 2024 riceverà 50GB in più al momento dell’acquisto, un bonus che rende l’offerta ancora più interessante per chi resta fedele all’operatore.

Con Lyca 5G 150, l’ operatore punta a consolidare la propria presenza nel mercato low-cost offrendo una combinazione vincente di alta velocità, ampia copertura e trasparenza dei costi. Il piano è rinnovabile automaticamente ogni 30 giorni e può essere gestito comodamente tramite l’app LycaMobile, disponibile su Google Play e App Store. In ogni caso, se siete interessati ad altre soluzioni vantaggiose, vi consigliamo di consultare il sito web ufficiale dell’operatore.