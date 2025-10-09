Ad
Lyca Mobile lancia Lyca 5G 150: 150GB, minuti e SMS illimitati a 7,99€

La nuova offerta di LycaMobile punta su velocità, semplicità e convenienza

scritto da Ilenia Violante
Lyca Mobile presenta la nuova Lyca5G 150. Di cosa si tratta? Un piano ricaricabile pensato per chi desidera grandi quantità di dati e piena libertà d’uso. L’offerta mette a disposizione 150GB di traffico dati alla massima velocità disponibile, minuti e SMS illimitati verso tutti, al prezzo competitivo di 7,99€ ogni 30 giorni. La connessione-5G è inclusa, a patto di utilizzare un dispositivo compatibile e trovarsi sotto copertura 5G nella rete partner italiana su cui Lyca Mobile si appoggia.

Il piano include anche 10,5GB utilizzabili in roaming all’interno dell’Unione Europea, così da poter navigare e comunicare anche all’estero senza costi extra. Parliamo di un’offerta pensata per un utilizzo personale e non commerciale, soggetta alle normali politiche di corretto utilizzo (Fair Use Policy) previste dal gestore.

Come attivare Lyca 5G 150 e chi può usufruirne

La SIM Lyca Mobile supporta la tecnologia VoLTE (Voice over LTE), che consente di effettuare e ricevere chiamate in alta definizione sfruttando la rete 4G, migliorando qualità e stabilità delle conversazioni.

L’attivazione è disponibile sia per nuovi clienti sia per chi è già utente LycaMobile. Chi attiva un nuovo numero può acquistare la SIM direttamente online tramite il sito ufficiale. Invece i clienti già registrati possono richiedere il piano presso un punto vendita Lyca o inviando un SMS al 3535 con il codice 10023. C’è però un vantaggio extra per i clienti storici. Infatti chi è entrato in LycaMobile prima del 1° luglio 2024 riceverà 50GB in più al momento dell’acquisto, un bonus che rende l’offerta ancora più interessante per chi resta fedele all’operatore.

Con Lyca 5G 150, l’ operatore punta a consolidare la propria presenza nel mercato low-cost offrendo una combinazione vincente di alta velocità, ampia copertura e trasparenza dei costi. Il piano è rinnovabile automaticamente ogni 30 giorni e può essere gestito comodamente tramite l’app LycaMobile, disponibile su Google Play e App Store. In ogni caso, se siete interessati ad altre soluzioni vantaggiose, vi consigliamo di consultare il sito web ufficiale dell’operatore.

Ilenia Violante

Laureata in Culture Digitali con Specialistica in Marketing. Faccio della lettura e la scrittura il mio lavoro nonché la mia più grande passione !