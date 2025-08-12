Iliad TOP 150 PLUS: 150 GB, minuti e SMS illimitati a 7,99€/mese

Se stai cercando un’offerta mobile che sia davvero semplice, trasparente e completa, Iliad ha tirato fuori qualcosa che merita attenzione. Si chiama TOP 150 PLUS e fa esattamente quello che promette: 150 GB di internet in 4G/4G+, minuti e SMS illimitati in Italia, più 20 GB dedicati per navigare anche in Europa. Il tutto a 7,99€ al mese. Per sempre. Senza sorprese, senza vincoli, e con attivazione una tantum a 9,99€.

Iliad TOP 150 PLUS: giga, chiamate e SMS illimitati a prezzo trasparente

Cosa significa davvero questa offerta? Che puoi navigare, chiamare e messaggiare senza stare lì a contare i minuti o preoccuparti di ricaricare ogni due giorni. Superati i 150 GB? Se lo autorizzi, puoi continuare a navigare a 0,90€ ogni 100 MB. Nessun blocco improvviso, nessun dramma.

E quando viaggi in Europa, hai 20 GB extra pensati proprio per il roaming. Puoi continuare a usare il telefono come se fossi a casa: chiami, mandi messaggi, usi Google Maps senza stress. E se hai amici o parenti all’estero, ci sono anche i minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni internazionali già inclusi. Sì, davvero inclusi.

Ma Iliad non si ferma solo alla quantità di giga o ai minuti. Include anche una serie di servizi che molti altri fanno ancora pagare a parte: hotspot, segreteria, controllo del credito, portabilità del numero, e nessuno scatto alla risposta. Tutto già dentro, senza costi extra.

In più, non ci sono clausole strane o cambi di prezzo dopo sei mesi. Iliad è una delle poche compagnie che ha fatto della trasparenza un punto fermo: le offerte restano quelle, senza aumenti improvvisi o condizioni da leggere con la lente d’ingrandimento.

In poche parole, se vuoi un piano mobile che funzioni, che non ti faccia perdere tempo né soldi e che dica le cose come stanno, questa TOP 150 PLUS è una di quelle offerte che ti fa dire: “ok, ci sto”.