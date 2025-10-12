Ad
NewsOfferteVodafone

Vodafone: si parte da 6,99€ al mese per avere tanti giga in 5G

Tra i migliori gestori del momento si conferma anche Vodafone con le sue proposte più interessanti che arrivano fino a giga illimitati

scritto da Felice Galluccio
Vodafone

C’era bisogno di una scossa per Vodafone e questa è arrivata: il provider infatti ha lanciato altre offerte che in qualche modo potranno combattere gli altri provider con le unghie e con i denti. Questa fanno parte di una famiglia che il pubblico già conosce ma con diversi accorgimenti in più.

Vodafone 6,99 5G: pensata per chi arriva da Iliad e virtuali

Probabilmente una delle proposte più allettanti secondo gli utenti è la Vodafone 6,99 5G, un’offerta che sta attirando l’attenzione di molti utenti. È destinata a chi proviene da Iliad o da operatori virtuali come Fastweb e PosteMobile, e prevede 100 GB in 5G, minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi e SMS senza limiti. Il tutto a 6,99€ al mese, senza vincoli nascosti o costi di attivazione eccessivi.
Un’offerta che rappresenta un ottimo compromesso tra prezzo e prestazioni, sfruttando la solidità della rete Vodafone 5G, oggi una delle più diffuse e affidabili sul territorio nazionale.

Vodafone Family+ 5G: giga illimitati per chi ha la rete fissa

Per chi possiede già una linea domestica Vodafone, il gestore propone la Vodafone Family+ 5G, una promozione riservata ai clienti della rete fissa. In questo caso, i giga sono illimitati, e restano garantiti anche chiamate e messaggi senza limiti verso tutti.
Si tratta di un pacchetto completo, pensato per creare un ecosistema unico tra casa e mobile, con vantaggi concreti in termini di costo e di continuità del servizio.

Vodafone 11,99 5G: fino a 150 GB con SmartPay attivo

Chi invece proviene da TIM, WindTre, Kena o Very Mobile può accedere alla Vodafone 11,99 5G, una proposta che prevede 100 GB in 5G, minuti e SMS illimitati.
Ma il vantaggio principale è la possibilità di ottenere 150 GB al mese semplicemente attivando SmartPay, il servizio che consente di ricaricare automaticamente dal conto corrente o dalla carta di credito, senza costi aggiuntivi.
In questo modo Vodafone premia la fidelizzazione e l’automatizzazione dei pagamenti, rendendo l’offerta ancora più completa e conveniente.

Con queste tre soluzioni, Vodafone punta su chiarezza, velocità e flessibilità, offrendo pacchetti su misura per ogni tipo di utente, dai nuovi clienti ai già abbonati ai servizi di rete fissa.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Felice Galluccio

Appassionato di tecnologia ed elettronica in generale così come dello sport. Scrivere mi migliora la giornata, questo è il lavoro che amo! Never stop learning!