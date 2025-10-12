Vodafone: si parte da 6,99€ al mese per avere tanti giga in 5G

C’era bisogno di una scossa per Vodafone e questa è arrivata: il provider infatti ha lanciato altre offerte che in qualche modo potranno combattere gli altri provider con le unghie e con i denti. Questa fanno parte di una famiglia che il pubblico già conosce ma con diversi accorgimenti in più.

Vodafone 6,99 5G: pensata per chi arriva da Iliad e virtuali

Probabilmente una delle proposte più allettanti secondo gli utenti è la Vodafone 6,99 5G, un’offerta che sta attirando l’attenzione di molti utenti. È destinata a chi proviene da Iliad o da operatori virtuali come Fastweb e PosteMobile, e prevede 100 GB in 5G, minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi e SMS senza limiti. Il tutto a 6,99€ al mese, senza vincoli nascosti o costi di attivazione eccessivi.

Un’offerta che rappresenta un ottimo compromesso tra prezzo e prestazioni, sfruttando la solidità della rete Vodafone 5G, oggi una delle più diffuse e affidabili sul territorio nazionale.

Vodafone Family+ 5G: giga illimitati per chi ha la rete fissa

Per chi possiede già una linea domestica Vodafone, il gestore propone la Vodafone Family+ 5G, una promozione riservata ai clienti della rete fissa. In questo caso, i giga sono illimitati, e restano garantiti anche chiamate e messaggi senza limiti verso tutti.

Si tratta di un pacchetto completo, pensato per creare un ecosistema unico tra casa e mobile, con vantaggi concreti in termini di costo e di continuità del servizio.

Vodafone 11,99 5G: fino a 150 GB con SmartPay attivo

Chi invece proviene da TIM, WindTre, Kena o Very Mobile può accedere alla Vodafone 11,99 5G, una proposta che prevede 100 GB in 5G, minuti e SMS illimitati.

Ma il vantaggio principale è la possibilità di ottenere 150 GB al mese semplicemente attivando SmartPay, il servizio che consente di ricaricare automaticamente dal conto corrente o dalla carta di credito, senza costi aggiuntivi.

In questo modo Vodafone premia la fidelizzazione e l’automatizzazione dei pagamenti, rendendo l’offerta ancora più completa e conveniente.

Con queste tre soluzioni, Vodafone punta su chiarezza, velocità e flessibilità, offrendo pacchetti su misura per ogni tipo di utente, dai nuovi clienti ai già abbonati ai servizi di rete fissa.