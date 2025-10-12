Ad
Edifier: nuovo speaker wireless che sembra un PC gaming

Un nuovo speaker wireless di Edifier è stato associato ad un PC gaming. Ecco quali sono le somiglianze tra i due dispositivi.

scritto da Margareth Galletta
Edifier

Edifier, con il modello Huazai New Cyber, introduce un progetto che intreccia estetica da PC gaming e tecnologia audio. In tal modo, l’azienda offre un prodotto che punta tanto all’impatto visivo quanto alla resa sonora. Il nuovo speaker wireless si distingue per la sua struttura, che richiama i moderni case da computer. Grazie alla presenza di pannelli trasparenti, luci LED RGB e componenti interne visibili. Ciò che a prima vista appare come una scheda grafica o un dissipatore a liquido nasconde, in realtà, due amplificatori in classe D. Ed anche un display dinamico da 2,8 pollici.

Edifier: ecco i dettagli sul nuovo speaker

La parte più importante rimane, però, quella acustica. Il sistema è composto da due altoparlanti midrange/tweeter da 5,2 mm e un subwoofer da 4 pollici dotato di tre radiatori passivi. Insieme, tali elementi generano un suono fino a 120 watt di potenza di picco, con 60 watt di carico continuo. Supportati da un DSP integrato per la gestione digitale del segnale. La versatilità è assicurata da ingressi Bluetooth, Aux analogico, USB-C e USB-A, che permette di usare lo speaker anche come scheda audio esterna per il computer.

Il piccolo schermo nella parte superiore non è soltanto decorativo: può visualizzare l’uso in tempo reale di CPU, GPU e RAM del PC collegato. Inoltre, tramite l’app ufficiale, l’utente può modificare le modalità di visualizzazione, impostare sfondi statici o animati, mostrare testi di canzoni, data e ora, o messaggi personalizzati. Anche l’illuminazione LED è completamente personalizzabile, con preset dinamici che reagiscono alla musica.

Le manopole fisiche laterali permettono di regolare volume e sorgente. È proposto in due varianti, Aurora White e Phantom Black. Al momento disponibili solo in Cina, a un prezzo di circa 181 euro. Con tale proposta, Edifier prosegue l’esplorazione di soluzioni più vicine al linguaggio del gaming, dove il design è parte integrante dell’esperienza. Un’evoluzione che conferma come, anche nel mondo dell’audio, la forma può diventare un’estensione del suono stesso.

