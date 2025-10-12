Samsung Galaxy S25: il prezzo AMAZON è uno dei migliori di sempre

Una promozione assolutamente da non perdere vi attende in questi giorni su Amazon, difatti potete pensare di acquistare il Samsung Galaxy S25, spendendo una cifra nettamente inferiore rispetto agli standard a cui siamo solitamente abituati.

Lo sconto viene applicato direttamente sul modello con 256GB di memoria interna, che possiamo considerare come la variante intermedia tra quelle disponibili in commercio, ricordando che comunque è un quantitativo non espandibile con microSD. Il processore resta esser sempre l’eccellente Qualcomm Snapdragon 8 Elite, octa-core con frequenza di clock a 4,47GHz, che viene affiancato dalla presenza della GPU Adreno 830, con anche 12GB di RAM.

Il display è da 6,2 pollici di diagonale, è un componente Dynamic AMOLED 2X con risoluzione di 1080 x 2340 pixel, che presenta una densità di 416 ppi, e la capacità di estendere il refresh rate fino a raggiungere ben 120Hz, con 16 milioni di colori e protezione Gorilla Glass Victus 2. Il comparto fotografico riesce a inquadrare perfettamente uno smartphone top di gamma, essendo composto posteriormente da 3 sensori: un principale da 50 megapixel, che viene seguito a ruota da un ultragrandangolare da 12 megapixel, e anche un teleobiettivo da 10 megapixel.

Samsung Galaxy S25: una promozione unica su Amazon

Lo sconto di oggi sul Samsung Galaxy S25 è indubbiamente uno dei migliori degli ultimi mesi, proprio perché il prodotto non costa più 989 euro, ma viene ridotto di circa 150 euro, per arrivare a dover sostenere un investimento finale corrispondente a 839 euro. Potete acquistarlo collegandovi subito qui.

Uno degli aspetti da tenere in considerazione nel momento in cui doveste pensare di voler acquistare il Samsung Galaxy S25 riguarda sicuramente la batteria, componente che garantisce una autonomia complessiva massima di 4000 mAh, quantitativo più che sufficiente per completare la giornata lavorativa, ma senza andare troppo oltre.