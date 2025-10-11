WhatsApp introduce i link ai profili Facebook: ecco cosa sono

WhatsApp sta testando una novità che punta a rafforzare la connessione tra le piattaforme del gruppo Meta. Gli utenti iscritti al programma beta per Android stanno infatti ricevendo un aggiornamento che introduce la possibilità di aggiungere un link diretto al proprio profilo Facebook all’interno delle informazioni del profilo WhatsApp. L’obiettivo è rendere più chiaro il legame tra gli account e migliorare la fiducia nelle interazioni tra contatti.

Quando un profilo è verificato tramite Meta, accanto al link comparirà un’icona di Facebook, segnalando che i due account appartengono alla stessa persona. In caso contrario, sarà mostrato l’URL completo accompagnato da un’icona generica. Si tratta di un passo verso una maggiore trasparenza tra le piattaforme, senza però implicare una verifica ufficiale dell’autenticità o dell’unicità del profilo Facebook collegato.

Gestione flessibile e rispetto della privacy su WhatsApp

Il sistema di collegamento viene gestito tramite l’Accounts Center di Meta, che permette di verificare i profili e gestire le connessioni tra i vari servizi in modo sicuro. È importante sottolineare che non è necessario associare obbligatoriamente l’account WhatsApp al profilo Facebook per utilizzare la funzione: l’integrazione resta del tutto facoltativa.

La visibilità del collegamento potrà essere controllata attraverso un nuovo menu dedicato. Accedendo al percorso Impostazioni > Privacy > Link, sarà possibile scegliere se mostrare il link a tutti, solo ai contatti, a persone specificheoppure mantenerlo completamente privato. Questa impostazione conferma la filosofia di WhatsApp, che continua a dare priorità alla libertà di scelta e alla protezione dei dati personali.

Rilascio graduale e raccolta dei primi feedback per Meta

La nuova funzione è attualmente in fase di distribuzione graduale e raggiungerà progressivamente tutti i tester nelle prossime settimane. Meta intende raccogliere i primi riscontri prima di procedere con un rilascio più ampio, in modo da garantire un’esperienza stabile e coerente con le politiche di sicurezza della piattaforma.

Con questa integrazione, WhatsApp fa un ulteriore passo avanti verso una gestione più unificata dei servizi di Meta, mantenendo al contempo la centralità della privacy e del controllo personale.