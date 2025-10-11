Elgato: arrivano il Mic Arm MK.2 e il plugin Voice Focus AI

Elgato, marchio di Corsair noto per le sue soluzioni dedicate a streamer e content creator, presenta due nuovi strumenti pensati per migliorare la qualità dell’audio in studio e durante le dirette. Da un lato debutta il Wave Mic Arm MK.2, un braccio microfonico completamente ridisegnato per garantire movimenti fluidi e maggiore robustezza. Dall’altro arriva la nuova versione del software Voice Focus, ora disponibile come plugin VST3 e AU indipendente, capace di eliminare i rumori ambientali grazie all’intelligenza artificiale. Due prodotti diversi ma accomunati da un’unica filosofia, ovvero rendere la qualità professionale accessibile a tutti.

Elgato e Voice Focus: l’IA che pulisce la voce senza distorcerla

Il Wave Mic Arm MK.2 segna un passo avanti importante rispetto al modello precedente. Realizzato interamente in metallo, offre un movimento silenzioso e privo di vibrazioni, mantenendo il microfono sempre stabile nella posizione desiderata. Il morsetto imbottito consente il fissaggio sicuro su superfici fino a 60mm di spessore, mentre i canali passacavo integrati permettono di mantenere la scrivania ordinata e priva di grovigli. Non manca un rialzo regolabile, ideale per posizionare il microfono sopra monitor di grandi dimensioni. Grazie agli adattatori filettati standard, il Mic Arm MK.2 è compatibile con la maggior parte dei microfoni professionali e shock mount, e supporta vari accessori opzionali come la base a basso profilo o le coperture colorate personalizzabili.

La seconda novità è Voice Focus, un plugin sviluppato da Elgato in collaborazione con ai|coustics, ora compatibile con tutte le principali Digital Audio Workstation, tra cui Logic Pro, Reaper, Cubase, Wave Link e Ableton Live. L’algoritmo AI isola la voce in tempo reale, riducendo rumori di fondo e vibrazioni senza comprimere il suono o alterarne il timbro naturale. L’interfaccia è pensata per essere immediata e intuitiva. Un solo cursore di intensità regola la pulizia del segnale, permettendo anche ai principianti di ottenere risultati professionali.

Sul piano commerciale, il Wave Mic Arm MK.2 è disponibile sul sito americano e presso i rivenditori autorizzati al prezzo di 119,99 dollari (103,68€), mentre Voice Focus è incluso gratuitamente nel software Wave Link e venduto separatamente a 49,99 dollari (43,19€) su Elgato Marketplace, compatibile con macOS e Windows.