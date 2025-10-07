WhatsApp, arrivano su iOS le scorciatoie per condividere lo stato su Facebook e Instagram

WhatsApp introduce su iOS una novità pensata per semplificare la condivisione dei contenuti tra le piattaforme del gruppo Meta. Con l’ultimo aggiornamento, l’app integra scorciatoie dedicate per pubblicare rapidamente uno statoanche su Facebook e Instagram, eliminando il passaggio manuale attraverso la lista dei visualizzatori.

Le nuove icone di condivisione compaiono nella parte inferiore dell’interfaccia dedicata agli stati e consentono di replicare il contenuto su più piattaforme con un solo tocco. Chiaramente non stiamo parlando di una funzionalità che si attiverà da sola una volta installato l’aggiornamento, in quanto sarà l’utente a scegliere di condividere o meno il suo stato su un social, su entrambi o solo per WhatsApp.

Integrazione con il Meta Accounts Center e garanzie sulla privacy

Sarà davvero semplicissimo ed intuitivo utilizzare le nuove scorciatoie di condivisione. Gli utenti infatti non dovranno fare altro che collegare il loro account WhatsApp al Meta Accounts Center, lo strumento che gestisce l’integrazione tra Facebook, Instagram e WhatsApp. Questo collegamento consente di coordinare in modo centralizzato attività come la pubblicazione degli stati o la sincronizzazione delle informazioni del profilo, offrendo un’esperienza più coerente tra le app del gruppo.

WhatsApp ha ribadito che la privacy degli utenti resta una priorità assoluta. L’integrazione con il Meta Accounts Center è del tutto facoltativa e può essere disattivata in qualunque momento. Tutte le comunicazioni — messaggi, chiamate e file condivisi — continueranno a essere protette dalla crittografia end-to-end, indipendentemente dal collegamento con altri servizi Meta. In questo modo, la sicurezza dei dati personali non viene compromessa.

Distribuzione graduale su iOS

La novità è attualmente in fase di test limitato su iOS e riguarda un numero ristretto di utenti. Anche installando l’ultima versione beta tramite TestFlight, la disponibilità della funzione non è garantita per tutti, poiché WhatsApp sta attivando i nuovi pulsanti in modo graduale per monitorare il corretto funzionamento e raccogliere feedback. In alcuni casi, la sperimentazione potrebbe coinvolgere anche account che utilizzano la versione pubblica dell’app scaricata dall’App Store.