Offerta CoopVoce EXTRA 300: 300 GB, minuti illimitati a 8,90 €

Sappiamo tutti che cambiare operatore telefonico è spesso un labirinto di clausole, vincoli nascosti e, peggio ancora, quegli aumenti di prezzo che arrivano appena ti sei abituato all’offerta. Ebbene, CoopVoce sembra voler tagliare corto con tutte queste seccature e si presenta con una proposta che definiscono “PER SEMPRE”.

CoopVoce EXTRA 300: tariffa bloccata a 8,90 €, 300 GB e minuti illimitati

Dimenticatevi le offerte con asterischi: fino al 29 ottobre, c’è l’opportunità di passare a CoopVoce (portando il vostro vecchio numero) con la promo EXTRA 300 al costo di soli 8,90 € al mese. E qui arriva il punchline: questo prezzo non cambierà. È PER SEMPRE. Un bel sospiro di sollievo, considerando che CoopVoce si vanta (e lo fa da tempo) di non aver mai ritoccato al rialzo le tariffe dei suoi clienti storici. Una rarità nel panorama delle telecomunicazioni!

Ma cosa ti porti a casa con questi 8,90 €? Un bel pacchetto ciccione: 300 GB da usare alla massima velocità (che, diciamocelo, sono più che sufficienti anche per i serial-watcher più incalliti), minuti illimitati per chiacchierare quanto vuoi e 1000 SMS per le comunicazioni essenziali o i vecchi nostalgici dei messaggi.

C’è un dettaglio che fa la differenza per chi viaggia: se vai in Unione Europea o nel Regno Unito, non devi stare lì a centellinare i dati. Per i primi 30 giorni di ogni tuo viaggio, hai tutti i Giga dell’offerta (sì, proprio 300 GB!) disponibili come se fossi in Italia. Niente ansia da consumo, solo la libertà di usare il navigatore e postare le tue foto senza pensieri.

L’attivazione è totalmente indolore: è gratuita se porti il tuo numero e la puoi fare comodamente online, scegliendo se farti spedire la SIM a casa (spedizione inclusa) o ritirarla in uno dei 900 punti vendita Coop sparsi per l’Italia. E se hai già un telefono compatibile, puoi addirittura optare per la comodissima eSIM e attivarla subito online con SPID. Addio attese.

Quello che rende questa offerta interessante non è solo il prezzo bloccato, ma anche tutto il contorno. L’infrastruttura di CoopVoce garantisce una copertura del 99,8% del territorio nazionale. Significa che, grazie alla tecnologia 4G e al servizio VoLTE (che ti permette di chiamare in alta definizione e navigare contemporaneamente), sei connesso praticamente ovunque. E l’hotspot è incluso e gratuito, quindi puoi condividere la tua connessione senza costi extra.

Ma il vero tocco Coop è la lealtà che li contraddistingue dal 2007: trasparenza assoluta e nessun vincolo. In più, c’è un vantaggio unico per chi fa la spesa lì: l’Autoricarica con la spesa ti permette di convertire i Punti Coop in ricariche telefoniche. Un piccolo benefit che non fa mai male! E per i più attenti all’ambiente, anche le SIM sono in linea con i valori del marchio: sono ecoSIM realizzate in plastica riciclata. Insomma, un pacchetto completo che punta non solo alla convenienza immediata, ma anche alla tranquillità a lungo termine.