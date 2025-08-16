Samsung Messaggi: Modalità Satellite per testi senza rete

Samsung sembra proprio non voler mettere in soffitta la sua app Messaggi. È vero, negli ultimi tempi ha spinto sempre di più verso Google Messaggi come scelta predefinita per i suoi smartphone, ma dietro le quinte sta succedendo qualcosa di interessante. E non parliamo di semplici aggiornamenti di routine: questa volta si tratta di una funzione che potrebbe fare la differenza in situazioni critiche.

Samsung Messaggi promette comunicazioni testuali via satellite in emergenza

Un utente di Reddit ha infatti scovato, spulciando il codice della versione 16.1.02.2 di Samsung Messaggi, tracce di una nuova “Modalità Satellite”. In poche parole, sarà possibile inviare e ricevere messaggi di testo anche quando non c’è copertura cellulare tradizionale, sfruttando la connettività satellitare. Non aspettarti però foto, video o chat RCS in questa modalità: qui si parla solo di testo, essenziale e diretto, proprio per garantire che il messaggio arrivi in contesti di emergenza.

Questa scoperta conferma due cose. La prima: Samsung non ha nessuna intenzione di far sparire la sua app proprietaria, anche se Google Messaggi è la scelta ufficiale per ora. La seconda: sta continuando a investire tempo e risorse per mantenerla competitiva e interessante, con funzioni che vanno oltre la semplice chat.

E non si tratta solo della Modalità Satellite. Nel cantiere di Samsung Messaggi ci sono anche altre chicche in arrivo: reazioni con emoji, condivisione dei compleanni, supporto a Now Brief, condivisione della posizione in tempo reale… Tutte cose che, messe insieme, mostrano come Samsung stia costruendo un’esperienza di messaggistica completa e curata, che forse un giorno potrebbe tornare ad avere un ruolo di primo piano nei Galaxy.

In un periodo in cui molte aziende sembrano affidarsi sempre più a soluzioni universali, l’idea che un brand continui a lavorare su un proprio servizio dedicato ha un che di rassicurante. E se quella Modalità Satellite dovesse funzionare davvero come promesso, potrebbe diventare uno di quei piccoli dettagli che fanno la differenza quando meno te lo aspetti.