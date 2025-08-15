CoopVoce EVO 200: 200 GB e minuti illimitati a 7,90€/mese!

Se stai cercando un’offerta telefonica che ti faccia navigare senza pensieri, CoopVoce con EVO 200 potrebbe fare al caso tuo. Non è la solita promo che ti illude e poi cambia prezzi dopo poco: qui la parola “per sempre” è vera, e non è uno slogan buttato lì tanto per. A 7,90 euro al mese, porti il tuo numero e ti ritrovi con 200 Giga per navigare alla massima velocità, minuti illimitati per chiamare chi vuoi e 1000 SMS per restare in contatto senza limiti.

CoopVoce EVO 200: 200 GB e minuti illimitati senza sorprese

E non è tutto. Quando parti per l’Europa o il Regno Unito, per i primi 30 giorni hai tutti i tuoi Giga disponibili come se fossi in Italia. Questo significa che puoi usare il telefono senza preoccuparti di costi extra o di dover fare magie per non sforare il piano dati. La rete 4G di CoopVoce è tra le più solide sul territorio, coprendo praticamente il 99,8% del paese, quindi sia che tu sia in città o in mezzo al nulla, il segnale c’è e funziona.

Un altro asso nella manica è “Rinnovo Facile”, un servizio gratuito che ti evita di dover ricordare ogni mese la scadenza della tua offerta: basta collegare un metodo di pagamento valido e la SIM si rinnova da sola, senza pensieri. E per darti una spinta in più, attivandolo ricevi anche un bonus di 20 euro da usare come traffico entro tre mesi.

E poi c’è la comodità: puoi richiedere la SIM direttamente online e fartela arrivare a casa senza spese di spedizione, attivandola sempre online, così sei operativo in pochi minuti senza code o attese. In più, CoopVoce pensa anche all’ambiente con le sue ecoSIM, fatte con plastica 100% riciclata da frigoriferi dismessi — un dettaglio che fa piacere, soprattutto oggi.

Insomma, se cerchi un piano trasparente, senza vincoli e con un’assistenza italiana sempre pronta 24 ore su 24, CoopVoce EVO 200 è una scelta che mette davvero il cliente al centro.