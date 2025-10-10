WindTre propone un’offerta da 220GB a 5€ per riconquistare gli ex clienti

WindTre continua la sua strategia di “riconquista” degli ex clienti con una nuova promozione dedicata a chi, nel frattempo, ha scelto un altro operatore. Dopo le campagne di settembre, la società torna all’attacco con un’offerta pensata per chi desidera rientrare, proponendo un pacchetto particolarmente vantaggioso. Si chiama GO 220 XXS 5G e include 220GB di traffico dati in rete 5G, minuti illimitati e fino a 100 SMS al prezzo di appena 4,99€ al mese.

Secondo quanto riportato da mondomobileweb.it, l’offerta viene proposta via SMS personalizzati a una selezione di ex clienti. I messaggi, inviati in queste settimane, contengono un invito esplicito a tornare in WindTre con condizioni esclusive e un link per attivare la promozione. L’attivazione è gratuita, così come la SIM, e può essere effettuata sia in negozio sia online con spedizione a domicilio.

WindTre GO 220 XXS 5G: condizioni, vantaggi e dettagli

La GO 220 XXS 5G non prevede costi di attivazione né vincoli di durata per la versione con addebito su credito residuo. In più, offre 6,3GB utilizzabili in Europa grazie alla normativa sul roaming zero, assicurando connessione anche all’estero senza sorprese.

Oltre alla versione base, WindTre propone anche una variante Easy Pay, con pagamento automatico su carta o conto corrente. In questo caso è previsto un costo di attivazione di 49,99€, rateizzabile in 24 mesi. In caso di recesso anticipato, le rate restanti continueranno a essere addebitate, come forma di costo di disattivazione. La versione standard, invece, può essere disattivata in qualsiasi momento senza penali.

Il messaggio inviato agli utenti prevede un invito chiaro e diretto, che lascia intendere la volontà dell’operatore di recuperare quote di mercato con offerte mirate e prezzi aggressivi. WindTre, dunque, si conferma tra i player più competitivi del settore mobile, pronta a contrastare la concorrenza con promozioni che uniscono ampia disponibilità di dati, copertura 5G e assenza di vincoli. Una mossa che punta non solo al ritorno degli ex clienti, ma anche a rafforzare l’immagine del marchio come alternativa concreta ai principali operatori nazionali.