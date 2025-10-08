WindTre aggiorna le offerte delle gamma WindTre GO

C’è aria di rinnovamento in casa WindTre. In queste ultime ore, infatti, l’operatore telefonico italiano ha deciso di rinnovare la sua proposta. In particolare, è stata aggiornata la gamma di offerte denominate WindTre GO. Si tratta delle super offerte di rete mobile dell’operatore pensate per la portabilità, dato che sono proprio quelle così dette operator attack. Vediamo qui di seguito le novità.
WindTre aggiorna la sua gamma di offerte operator attack WindTre GO
In queste ultime ore l’operatore telefonico italiano WindTre ha aggiornato la sua proposta pensata per la portabilità. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore ha aggiornato le offerte mobile appartenenti alla gamma WindTre GO, quindi le sue offerte di tipo operator attack. Ci troviamo di fronte a delle proposte disponibili all’attivazione soltanto dai nuovi clienti che richiedono la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici rivali di WindTre. Tra le new entry di questa gamma, troviamo:
- WindTre GO 250 S 5G Digital: include ogni mese fino a ben 250 GB di traffico dati per navigare con connettività 5G alla massima velocità disponibile proposta da WindTre. Oltre a questo, il bundle comprende minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 SMS da inviare verso tutti i numeri. Tutto questo ad un costo per il rinnovo pari a soli 6,99 euro al mese. Offerta disponibile per chi proviene da Iliad, CoopVoce e Postemobile.
- WindTre GO 250 L 5G Digital: include ogni mese fino a ben 250 GB di traffico dati per navigare con connettività 5G alla massima velocità disponibile proposta da WindTre. Oltre a questo, il bundle comprende minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 SMS da inviare verso tutti i numeri. Tutto questo ad un costo per il rinnovo pari a soli 8,99 euro al mese. Offerta disponibile per chi proviene da Iliad, Fastweb, CoopVoce, PosteMobile e altri operatori virtuali, ad esclusione di Kena, ho. Mobile e Very Mobile.