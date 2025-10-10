OxygenOS 16 è ufficiale: presentazione il 16 ottobre. E OnePlus 15 quando arriva?

OnePlus OxygenOS 16

OnePlus ha fissato la data: 16 ottobre 2025. Quel giorno sarà svelato ufficialmente OxygenOS 16, l’ultima versione dell’interfaccia proprietaria che, secondo l’azienda, porterà l’intelligenza artificiale al centro dell’esperienza d’uso quotidiana. Il claim scelto per l’evento, “Smarter than you think”, suggerisce un approccio più profondo e capillare rispetto ai precedenti aggiornamenti: non si tratterà solo di un restyling grafico o di un miglioramento prestazionale, ma di una vera e propria evoluzione concettuale del sistema operativo.

OxygenOS 16 promette di trasformare il modo in cui gli utenti interagiscono con il proprio smartphone, integrando Gemini, l’intelligenza artificiale di Google, direttamente nei processi fondamentali del sistema.

Gemini dentro OxygenOS: una sinergia con Google

L’aspetto più interessante della nuova versione è proprio la collaborazione con Google. OnePlus ha confermato che Gemini sarà integrato nativamente in OxygenOS 16, con accesso diretto all’app Mind Space, il centro dati personale che raccoglie e organizza le informazioni utili all’assistente AI. Questa integrazione consentirà a Gemini di interagire con il sistema operativo in modo contestuale, comprendendo abitudini, orari, preferenze e persino lo stato emotivo dell’utente, per anticipare bisogni o suggerire azioni mirate. L’obiettivo dichiarato è quello di portare l’assistenza proattiva su un piano quotidiano, dove lo smartphone diventa un collaboratore intelligente piuttosto che un semplice strumento.

Tra le funzioni previste:

suggerimenti automatici basati sul contesto (riunioni, messaggi, appuntamenti);

compilazione intelligente nei moduli e nelle app di produttività;

generazione di contenuti rapida per mail, testi o social;

miglior gestione delle immagini e dei file grazie all’AI di Gemini.

Design, performance e coerenza con Android 16

OxygenOS 16 sarà basato su Android 16 QPR2, versione che introduce miglioramenti in ambito sicurezza, multitasking e ottimizzazione energetica. Il nuovo sistema dovrebbe inoltre portare un’interfaccia aggiornata, con una palette cromatica più coerente e un linguaggio visivo vicino al Material You di Google, ma reinterpretato nello stile OnePlus.

Secondo alcune indiscrezioni trapelate su Weibo e XDA Developers, sono previste anche: