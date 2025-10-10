Poco F8 Ultra, grandi passi avanti per il comparto fotografico

Il futuro Poco F8 Ultra si prepara a rivoluzionare gli standard della fascia alta del marchio. In che modo? Puntando su un comparto fotografico completamente rinnovato. Secondo le indiscrezioni diffuse dal noto leaker Digital Chat Station, lo smartphone condividerà molte caratteristiche tecniche con il Redmi K90 Pro, destinato al mercato cinese. La data di lancio non è ancora ufficiale, ma i tempi sembrano molto vicini. Infatti, il precedente modello, il PocoF7 Ultra, risale a novembre 2024, e il successore potrebbe debuttare con tempistiche simili entro la fine dell’anno.

Al centro dell’attenzione ci sono le fotocamere, che rappresenteranno il principale punto di forza del dispositivo. Il sensore principale, da 1/1,3”, dovrebbe essere lo stesso utilizzato da Xiaomi 17, con apertura f/1.7, lunghezza focale di 23mm e stabilizzazione ottica (OIS). Si tratterebbe di un passo avanti importante rispetto al sensore da 1/1,55” presente sul precedente Poco F7 Ultra. Il quale garantisce una maggiore capacità di catturare la luce e immagini più dettagliate anche in condizioni difficili. A produrre il sensore sarebbe OmniVision, con la tecnologia proprietaria Light Fusion.

Zoom ottico, ultra-grandangolare e nuovi sensori: il Poco F8 Ultra punta in alto

Le novità non finiscono qui. Il teleobiettivo del Poco F8 Ultra, secondo i rumor, sarà di tipo periscopico, con un sensore da 1/2,76”, probabilmente l’ISOCELL JN5 di Samsung. Tale configurazione consentirà uno zoom ottico compreso tra 2,5x e 3x, capace anche di fungere da tele-macro per scatti ravvicinati con un’elevata qualità dei dettagli. Anche il sensore ultra-grandangolare riceverà un importante aggiornamento. Questo infatti dovrebbe adottare un OmniVision OV50M da 50MP con una dimensione di 1/2,88”. Parliamo quindi di un miglioramento sostanziale rispetto al precedente sensore da 32MP e 1/3,42”.

Se le informazioni verranno confermate, il Poco F8 Ultra rappresenterà uno dei più grandi salti generazionali nella storia del brand. Ciò non solo per la potenza del nuovo Snapdragon 8 Elite Gen 5, ma anche per l’attenzione ai dettagli fotografici, spesso punto debole nei modelli precedenti. Il dispositivo sembra voler colmare quella differenza che separa Poco dai giganti del settore, offrendo una dotazione degna dei migliori smartphone cinesi di fascia premium.

Il debutto ufficiale, atteso entro poche settimane, chiarirà definitivamente quanto di vero c’è in queste anticipazioni. Ma se le voci di corridoio troveranno conferma, PocoF8 Ultra potrebbe imporsi come una delle sorprese più interessanti del 2025, segnando un deciso cambio di passo nella storia del marchio.