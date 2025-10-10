Dacia Jogger: il ritorno del SUV con motorizzazioni nuove e qualche altra novità

Il restyling della Dacia Jogger porta ad una svolta per il modello familiare più versatile della gamma. Il frontale adotta una nuova firma luminosa a LED con la caratteristica T rovesciata, segno distintivo già visto sulla Sandero. La calandra ridisegnata mostra piccoli puntini bianchi su fondo nero, effetto pixel che dona un tocco high-tech. Il para urti anteriore è stato rivisto per accentuare la presenza su strada, mentre al posteriore spiccano gruppi ottici con grafica inedita. I dettagli in Starkle restano protagonisti, proteggendo passaruota, sottoscocca e fendinebbia con uno stile da crossover autentico. Nuovi cerchi in lega e coprimozzi ridisegnati completano il quadro insieme alla colorazione Sandstone, che aggiunge una sfumatura sofisticata alla carrozzeria. La Dacia Jogger ora ha più grinta, più luce, più personalità.

Interni moderni e tecnologia a bordo

Le bocchette dell’aria riprendono la T rovesciata dei fari, creando continuità stilistica tra esterno e abitacolo. Il volante multifunzione è stato rivisto per offrire un’impugnatura più comoda, mentre le versioni automatiche introducono il nuovo E-Shifter. Sulla variante GPL compaiono i paddle dietro al volante, segno di un’attenzione crescente alla guida. La strumentazione digitale da 7 pollici propone nella Dacia una grafica più nitida e intuitiva, mentre il display centrale da 10 pollici domina la plancia. È previsto anche il pad per la ricarica wireless e il sistema YouClip, utile per fissare accessori nei punti strategici dell’abitacolo. Il Driving Pack nella rinnovata Dacia porta con sé fari automatici, multiview camera e specchietti ripiegabili elettricamente.

Motori più potenti per una Dacia più green

Sotto il cofano arriva la grande novità: la Dacia Jogger Hybrid 155, spinta da un 1.8 a quattro cilindri da 109 CV abbinato a due motori elettrici. Il sistema Full Hybrid eroga 155 CV complessivi, con una batteria da 1,4 kWh e un cambio automatico a sei rapporti, quattro per il termico e due per l’elettrico. In città la vettura può muoversi per l’80% del tempo in modalità elettrica. Non manca la nuova Eco-G 120, con motore 1.2 turbo bi-fuel da 120 CV e serbatoio GPL da 48,8 litri, per un’autonomia totale di 1.480 km. Resta in listino il benzina TCe 110, sempre con cambio manuale a sei marce. Il listino ufficiale non è ancora stato diffuso, ma il prezzo d’attacco dell’attuale versione parte da 18.100 euro. Quanto costerà il nuovo modello Dacia ? L’attesa è alta, e la curiosità ancora di più.