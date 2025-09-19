Dacia Sandero: le vendite in Italia marciano, regina del segmento B

Il mercato delle automobili italiane sta vedendo in un modello Dacia una vera e propria protagonista, stiamo parlando di Dacia Sandero, la quale sta rappresentando una vera e propria best seller del mercato all’interno del settore B italiano, traguardo raggiunto grazie all’immatricolazione di ben 34.506 modelli nei primi 8 mesi del 2025, valore che le ha permesso di diventare anche l’auto straniera più venduta all’interno della nostra penisola, come se non bastasse la società ha in programma un restyling della vettura per dare una boccata d’aria fresca e spingere ancora di più le vendite.

Davvero molto apprezzata

Il merito di questo successo, secondo la società è la filosofia dietro la vettura definita come “Value for Money”, nello specifico si tratta di una filosofia che punta tutto sul rapporto qualità prezzo offrendo al cliente il massimo possibile, non a caso la vettura è disponibile in due allestimenti: Streetway con un look da auto da città e Stepway con un design che strizza l’occhio al mondo dei crossover.

Entrambi i modelli sono decisamente apprezzati dal momento che il primo offre a agilità e comfort per una guida piccola e precisa all’interno della propria città mentre la seconda garantisce prestazioni importanti per le lunghe traversate quando si decide di spostarsi da una città all’altra, in parole povere quest’auto riesce ad accontentare tutti.

Anche il lato motorizzazione riesce ad andare incontro alle esigenze di tutti quanti, nello specifico abbiamo tre allestimenti: TCe 90, motore 3 cilindri 1.0 turbo, TCe 110, motore 3 cilindri 1.0 turbo e ECO-G 100, motore 3 cilindri 1.0 turbo con doppia alimentazione benzina-GPL.

Per quanto riguarda i prezzi, la variante Stepway parte da circa 16250 euro mentre quella Streetway parte da 13250 euro.

In parole povere, se state cercando una vettura che vi offra tutto è necessario per un’esperienza d’uso completa e soddisfacente senza spendere cifre astronomiche sicuramente queste due automobili possono rappresentare una soluzione papabile.