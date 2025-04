Dacia rinnova completamente la gamma: sei nuovi modelli entro il 2027

Dacia

Dacia ha annunciato un importante piano di rinnovamento della propria gamma, che prevede il lancio di sei nuovi modelli entro il 2027. Il marchio romeno del gruppo Renault si prepara a una trasformazione profonda, mantenendo la propria filosofia low cost, ma con maggiore attenzione a design, elettrificazione e contenuti tecnologici.

Gamma rinnovata: si parte con Spring e Bigster

Il primo modello della nuova fase sarà la versione aggiornata della Dacia Spring, attesa nel corso del 2025. La citycar elettrica riceverà miglioramenti su design, comfort e sicurezza, pur restando l’auto elettrica più economica in Europa.

A seguire, debutterà il Dacia Bigster, il SUV di segmento C che segnerà l’ingresso del marchio in un segmento superiore, finora inesplorato per la casa. Il Bigster sarà disponibile con motorizzazioni ibride e mild hybrid, con uno stile robusto e interni più curati rispetto ai modelli attuali.

Un veicolo commerciale e una sorella elettrica della Twingo

Nel piano rientra anche il debutto di un veicolo commerciale leggero, pensato per soddisfare le esigenze di mobilità urbana e logistica, con focus su modularità, efficienza e bassi costi di gestione.

Tra le novità più attese figura un modello derivato dalla futura Renault Twingo elettrica, che Dacia riproporrà con un proprio design e posizionamento. Si tratterà con ogni probabilità di una citycar compatta a batteria, pensata per l’utilizzo quotidiano e per mantenere un prezzo d’ingresso competitivo, come da tradizione del marchio.

Tecnologia essenziale e attenzione ai costi

Dacia continuerà a puntare su un’offerta che unisce essenzialità, robustezza e prezzo accessibile, senza però rinunciare all’evoluzione tecnica. I nuovi modelli utilizzeranno le piattaforme del gruppo Renault (in particolare la CMF-B), che consentono una condivisione di componenti e una maggiore flessibilità tra modelli termici, ibridi ed elettrici.

L’approccio rimarrà focalizzato su funzionalità concrete, evitando optional superflui e soluzioni costose. Anche l’adozione dell’elettrificazione sarà calibrata in base ai costi di produzione e alle esigenze reali dei clienti, in linea con la filosofia Dacia.

Nei prossimi due anni Dacia rinnoverà completamente la propria gamma, con sei nuovi modelli entro il 2027, tra cui SUV, citycar elettriche e veicoli commerciali. Un piano ambizioso che punta a rafforzare l’identità del marchio, con maggiore varietà e tecnologie aggiornate, senza abbandonare la formula che ha decretato il suo successo.