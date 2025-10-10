1Mobile Speed 5G 150 Limited Edition: 150 GB e 5G a partire da 5€

Il gestore virtuale 1Mobile, che opera sulla solida infrastruttura di rete Vodafone, introduce una nuova offerta pensata per chi desidera velocità, convenienza e trasparenza. Si chiama Speed 5G 150 Limited Edition e propone 150 GB di traffico dati in 5G, minuti illimitati verso tutti e 50 SMS a un prezzo estremamente competitivo: 5€ per il primo mese, per poi passare a 6,99€ al mese per sempre a partire dal secondo rinnovo. L’occasione quindi sembra essere davvero ghiotta soprattutto per chi sta pensando di cambiare il suo gestore di appartenenza.

Prezzo promozionale e condizioni trasparenti

L’offerta nasce con l’obiettivo di unire un’ampia disponibilità di giga a un costo stabile nel tempo. Dopo il mese promozionale iniziale a 5€, la tariffa resta fissa a 6,99€, senza rimodulazioni o costi nascosti.

All’interno del pacchetto sono compresi 150 GB in 5G, utilizzabili su tutti i dispositivi compatibili e nelle aree già coperte dalla rete ad alta velocità. A questi si aggiungono minuti illimitati verso numeri mobili e fissi nazionali e 50 SMS, un quantitativo sufficiente per chi usa prevalentemente le app di messaggistica ma vuole mantenere la possibilità di inviare messaggi tradizionali.

Attivazione gratuita e SIM senza costi aggiuntivi

La Speed 5G 150 Limited Edition è destinata a chi porta il proprio numero in 1Mobile, senza alcuna limitazione sul gestore di provenienza. In questo caso, la SIM è gratuita e il costo di attivazione è pari a zero.

Chi preferisce attivare un nuovo numero può comunque aderire all’offerta, con un piccolo contributo di 5€ per la SIM. L’attivazione avviene in modo rapido e sicuro tramite SPID, permettendo di completare la procedura online senza passaggi complessi o tempi di attesa.

Grazie a un prezzo competitivo, rete Vodafone 5G, attivazione gratuita e 150 GB mensili, 1Mobile conferma il proprio impegno nel proporre soluzioni accessibili e affidabili, capaci di soddisfare le esigenze di chi cerca una connessione stabile e veloce a un costo contenuto.