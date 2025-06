Passa a Vodafone: 150 GB e tutto illimitato a prezzo fisso!

C’è un certo sollievo nel sapere che, almeno una volta tanto, c’è un’offerta che non ti obbliga a fare calcoli complicati o a leggere le note in corpo 6 con la lente di ingrandimento. L’offerta Vodafone a 11,99€ al mese è proprio una di quelle che, sorprendentemente, non cerca di fregarti dietro l’angolo. Certo, non è per tutti: è pensata per chi arriva da TIM, WindTre, Kena o Very. Ma se sei in quella fascia — e vuoi cambiare aria — qui c’è qualcosa di interessante da considerare.

Vodafone, 150 GB in 5G a 11,99€/mese per chi cambia operatore

Parliamo di 150 Giga in 5G. Una quantità di dati che, per la maggior parte delle persone, significa praticamente navigare senza ansie. Streaming, mappe, videochiamate, musica, scroll infinito sui social… tutto scorre liscio, a patto di avere un telefono compatibile con il 5G di Vodafone e di essere in una zona coperta. Ma non è solo una questione di giga. L’offerta include anche minuti e SMS illimitati — sì, proprio illimitati, ma con un minimo di buon senso nell’uso, come sempre succede con questi piani. Nessuno si aspetta che tu trasformi il telefono in un call center.

Una cosa comoda è che l’attivazione è gratuita se lo fai online. Nessun costo nascosto, nessuna spedizione da pagare: la SIM arriva a casa tua senza che tu debba fare altro. E se scegli l’addebito automatico, ti togli pure il pensiero di dover ricaricare ogni mese. È quel tipo di dettaglio che magari non sembra cruciale, ma che ti semplifica davvero la vita — soprattutto se, come molti, tendi a ricordarti di ricaricare solo quando ti arriva il messaggio: “Credito insufficiente”.

E poi c’è il prezzo bloccato per 24 mesi. Due anni senza sorprese, senza aumenti improvvisi né rimodulazioni dell’ultimo minuto. In un periodo in cui tutto sembra fluttuare — dalle bollette al prezzo del pane — sapere che almeno il tuo piano telefonico resterà fermo è, in un certo senso, rassicurante.

Non è l’offerta del secolo, ma è onesta. Chiara. E in un mondo dove spesso bisogna leggere tre pagine di condizioni per capire cosa si sta pagando, non è poco.