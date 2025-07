1Mobile lancia Speed 5G 150 Limited Edition: l’offerta estiva che punta alla velocità

1Mobile lancia una nuova promozione pensata per i nuovi clienti in cerca di prestazioni elevate a un prezzo competitivo. Si chiama “Speed 5G 150 Limited Edition” e sarà attivabile fino al 31 luglio 2025. L’offerta include 150GB in 5G, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 SMS. Il primo mese ha un costo di appena 5€, mentre dal secondo si paga 6,99€. Un prezzo pensato per attirare chi vuole navigare e comunicare senza limiti, mantenendo un occhio di riguardo per il portafoglio.

Tutti i dettagli da conoscere prima dell’attivazione della nuova promo 1Mobile

La promozione prevede l’attivazione gratuita per chi effettua la portabilità da qualsiasi altro operatore. Per le nuove SIM invece è previsto un costo unico di 5€. La navigazione avviene su rete Vodafone, assicurando una copertura ampia e affidabile. Il traffico è valido in Italia e all’interno dell’Unione Europea, in linea con la regolamentazione europea sul roaming. L’eventuale traffico non utilizzato nel mese in corso non si accumula. L’offerta si rinnova automaticamente ogni mese, salvo credito insufficiente sul proprio conto.

La Speed 5G 150 Limited Edition è disponibile anche per chi attiva un nuovo numero, non solo per chi richiede la portabilità. Il passaggio deve però essere completato entro 30 giorni dall’attivazione della SIM o entro il primo rinnovo, pena l’addebito del costo del bonus già usato. Se si cambia operatore entro 180 giorni, i bonus ricevuti verranno scalati dal credito residuo.

La navigazione è bloccata al superamento dei giga previsti, ma è possibile riattivarla tramite funzione “Restart” o acquistando pacchetti extra. L’offerta si può gestire completamente tramite l’App ufficiale o l’Area Personale sul sito 1Mobile. È compatibile con tutti i dispositivi moderni, ad eccezione di quelli dotati di sistema Blackberry OS e di alcuni modelli di marchi meno diffusi. In caso di problemi, 1Mobile specifica di non essere responsabile per incompatibilità hardware o software. In ogni caso, per ulteriori informazioni a riguardo vi consigliamo di consultare il sito web ufficiale dell’ operatore.