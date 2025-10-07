1Mobile World Plus 5G: 130GB , minuti illimitati e chiamate internazionali

L’operatore virtuale 1Mobile rinnova la sua proposta più completa con World Plus 5G, un’offerta pensata per chi vuole tanta connessione, minuti illimitati e vantaggi extra. Attivabile fino al 31 ottobre 2025, la promozione offre 130GB in 5G e minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, al prezzo di 9,99€ al mese. A partire dal terzo rinnovo consecutivo, gli utenti ricevono in omaggio 20GB in più da utilizzare in Italia, portando il totale a 150GB mensili.

Ma la proposta di 1Mobile non si limita al traffico dati e voce nazionale. World Plus 5G include anche 320 minuti internazionali verso oltre 30 Paesi, tra cui Stati Uniti, Canada, Brasile, Regno Unito, Francia, Germania, India e Cina. Un pacchetto pensato per chi ha familiari o contatti all’estero e desidera rimanere connesso senza costi aggiuntivi o tariffe nascoste.

1Mobile World Plus 5G: connessione ultraveloce e flessibilità totale

L’offerta è gratuita in portabilità da tutti gli operatori, mentre per i nuovi numeri è previsto un costo di attivazione di 5€. Il piano si rinnova automaticamente ogni mese e può essere gestito direttamente tramite l’app 1Mobile o l’area personale sul sito ufficiale. La forza di questa soluzione è tutta nella combinazione tra quantità di traffico dati, copertura e semplicità di gestione. La navigazione avviene su rete 5G con velocità elevate, ideali per streaming, social, lavoro e gaming. I Giga inclusi possono essere utilizzati anche nei Paesi dell’UE, in conformità con la normativa europea sul roaming.

In caso di superamento della soglia dati, la navigazione viene bloccata per evitare costi indesiderati, ma può essere riattivata tramite la funzione “Restart” o acquistando pacchetti Extra. I minuti illimitati verso numeri italiani restano soggetti a uso corretto e personale, come previsto dal contratto.

Tale offerta è compatibile con tutte le promozioni Extra di 1Mobile e può essere disattivata in qualsiasi momento, continuando a utilizzare le unità residue fino alla scadenza del mese in corso. In più, chi mantiene attiva la SIM per almeno tre rinnovi consecutivi riceve automaticamente i Giga bonus senza necessità di attivazioni manuali. Insomma, l’ operatore dimostra così di voler consolidare la propria posizione nel mercato mobile italiano, offrendo una soluzione completa e trasparente, perfetta per chi desidera un pacchetto ricco e flessibile a un prezzo competitivo.