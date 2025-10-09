WhatsApp per iOS, la traduzione istantanea dei messaggi arriva su iPhone

WhatsApp per iOS continua a evolversi, trasformandosi in uno strumento sempre più intelligente e integrato nel mondo Apple. Con la versione 25.28.74, l’app di messaggistica introduce una delle novità più richieste dagli utenti. Si tratta della traduzione istantanea dei messaggi in 21 lingue, direttamente dall’interno della chat. L’obiettivo? Abbattere le barriere linguistiche senza rinunciare alla privacy, grazie a un sistema che sfrutta le API ufficiali di traduzione di Apple introdotte con iOS 17.4.

A differenza di molte soluzioni concorrenti, WhatsApp non invia i messaggi a server esterni. Tutto avviene “on-device”, cioè sullo stesso iPhone, garantendo così un livello di sicurezza e riservatezza totale. Basta selezionare un messaggio e toccare l’opzione “Traduci” per vedere apparire la versione tradotta subito sotto al testo originale. Il processo è immediato, fluido e non interrompe mai la conversazione.

WhatsApp e Apple insieme per una traduzione sicura e intelligente

Tale funzione, che ricorda quella integrata in Safari o nell’app Traduci di iOS, è già in fase di lancio globale e supporta sia chat private sia gruppi e canali. Meta assicura che le traduzioni mantengano la crittografia end-to-end e che i dati non vengono mai condivisi con Apple o altri servizi.

La nuova funzione di WhatsApp su iOS rappresenta un passo avanti anche in termini di performance. Grazie ai modelli linguistici scaricabili localmente, le traduzioni possono avvenire anche offline. Altra caratteristica essenziale per chi viaggia o lavora in zone con connessione limitata. Il sistema rileva automaticamente la lingua del messaggio. L’utente però può sempre intervenire manualmente per modificare la lingua di origine o di destinazione. Le lingue attualmente supportate includono italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, arabo, cinese, giapponese, coreano, russo e molte altre, fino a un totale di ventuno. Numero che Apple promette di ampliare ulteriormente con i prossimi aggiornamenti di iOS.

La traduzione integrata di WhatsApp per iOS segna così un nuovo equilibrio tra efficienza, privacy e accessibilità. Con un semplice tocco, l’app trasforma ogni iPhone in un piccolo interprete digitale, capace di connettere utenti di lingue e culture diverse. Un’innovazione che non cambia solo l’esperienza di chat, ma il modo stesso di comunicare.