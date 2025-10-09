iPhone 17: il successo di Apple spinge anche i profitti di Samsung

Il lancio degli iPhone 17 sta superando le aspettative di vendita, soprattutto in Cina, dove il nuovo modello sembra aver trovato un pubblico particolarmente ricettivo. Secondo quanto riportato dalla testata coreana Etoday, Apple può festeggiare un debutto positivo, ma anche Samsung sta beneficiando indirettamente di questo successo.

Il motivo è semplice: l’azienda sudcoreana non è solo un concorrente diretta di Apple nel mercato degli smartphone, ma anche uno dei principali fornitori di componenti per gli iPhone. In particolare, Samsung fornisce la RAM LPDDR5X, utilizzata su tutti i modelli della serie iPhone 17, inclusi i più recenti iPhone Air. Gli altri partner coinvolti sono SK Hynix e Micron, ma la società di Seul resta una delle più importanti in termini di volumi. La strategia di Samsung infatti è stata impeccabile anche questa volta, fornendo un gran numero di componenti ad Apple e assicurandosi così un ampio profitto.

Il vantaggio di chi produce anche per gli altri

Ogni unità venduta di iPhone 17 rappresenta, di fatto, una fonte di profitto anche per Samsung. Più Apple vende, più chip di memoria deve ordinare. E in questo momento la domanda è così alta da aver portato i principali produttori di semiconduttori — Samsung, SK Hynix e Micron — a lavorare a pieno regime.

A questo si aggiunge il boom delle richieste di chip HBM (High Bandwidth Memory), utilizzati per l’intelligenza artificiale e i data center. Il risultato è un mercato della memoria sempre più teso, dove la domanda supera l’offerta. In scenari simili, i prezzi tendono naturalmente a salire, creando margini più elevati per i produttori.

Per Samsung, dunque, il successo degli iPhone 17 non rappresenta un problema ma un’opportunità economica significativa. Anche se Apple resta il principale rivale sul fronte smartphone, la collaborazione industriale tra le due aziende è un esempio di come, nel mondo tecnologico, la concorrenza e l’interdipendenza possano convivere e persino rafforzarsi a vicenda.