App più sicure per i giovani? Apple riforma le regole di età su iOS

Apple ha deciso di rimettere mano a una delle sezioni più delicate del suo ecosistema: la classificazione per età delle app. Questa modifica, almeno sulla carta, è pensata per rendere l’App Store un luogo più sicuro e personalizzato, soprattutto per i più giovani. Ma cosa cambia davvero nella pratica?

App Store, nuove fasce d’età e filtri più precisi per tutelare gli utenti giovani

Da oggi, chi sviluppa un’app dovrà prestare ancora più attenzione a ciò che offre: non basterà più dire “adatta a tutti” e sperare che vada bene così. Apple ha infatti introdotto nuove fasce d’età — +13, +16 e +18 — che si aggiungono a quelle già esistenti, come la 4+ o la 9+. Non si tratta soltanto di numeri più dettagliati sullo store, ma di un vero e proprio tentativo di costruire un filtro più sfumato e realistico per famiglie e utenti più giovani. È un passo in avanti importante, soprattutto perché Apple ha già annunciato controlli parentali più solidi e accurati.

Il cuore di questa novità è il questionario che ogni sviluppatore deve compilare prima di pubblicare un’app. È lì che si decide tutto: se ci sono contenuti sensibili, se l’app tratta temi come salute mentale, benessere o elementi violenti, verrà assegnata la fascia d’età più adatta. Non ci saranno più scelte casuali o approssimative, e chi ha già un’app nello store vedrà la sua classificazione aggiornata automaticamente, basandosi sulle risposte date in precedenza.

Apple, però, sa bene che il sistema non può essere perfetto. Per questo, lascia agli sviluppatori la possibilità di correggere il tiro in qualsiasi momento tramite App Store Connect. Non sarà raro quindi vedere qualche app passare da “per tutti” a “solo per maggiorenni” — o viceversa — con pochi clic.

Oltre a questo, Apple ha aggiornato anche il questionario stesso, rendendolo più preciso, più lungo e decisamente più puntuale. Ha fissato una scadenza ben chiara: tutti gli sviluppatori dovranno completarlo entro il 31 gennaio 2026. Naturalmente, il tutto deve rispettare normative stringenti come il GDPR europeo e il COPPA americano. Insomma, si va verso meno improvvisazione e molta più trasparenza, per proteggere meglio gli utenti e costruire un App Store più responsabile.