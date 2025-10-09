Truffa phishing: arriva via SMS e tramite e-mail, ecco cosa si rischia

L’ennesima truffa sta tenendo col fiato sospeso tantissimi utenti proprio in queste ore in Italia e purtroppo sembrerebbe essere estremamente credibile. L’attenzione deve essere massima proprio per evitare problematiche con dati personali e conti bancari.

Bisogna però stare tranquilli in quanto le cose da fare sono poche e semplici: la prima è quella di non scaricare eventualmente allegati presenti, mentre la seconda è non cliccare sui link disponibili nel testo.

La truffa si muove utilizzando il nome di un famoso antivirus: ecco il messaggio

Già tempo fa si parlava insistentemente di una truffa che purtroppo utilizzava il glorioso nome di uno degli antivirus più usati in tutto il mondo, ovvero McAfee. Precisiamo innanzitutto che l’azienda non sa nulla di tutto questo e che il suo zampino certamente non c’è. I truffatori stanno comunicando alle vittime che il loro abbonamento al suddetto antivirus sarebbe ormai scaduto, cosa che non è assolutamente vera, in quanto i malviventi non sanno neanche se la vittima in questione possiede McAfee o meno. Qui in basso c’è il messaggio completo:

“Il tuo abbonamento McAfee è scaduto

Urgente: il tuo abbonamento è scaduto! Hai 24 ore per rinnovare e mantenere la tua protezione.

Il tuo abbonamento a McAfee Total Protection per Windows è scaduto il 08/10/2025.

Senza rinnovo, I tuoi dispositivi potrebbero diventare vulnerabili a virus, malware e furto di identità.

È richiesta un’azione immediata! I tuoi dispositivi non sono protetti e sono a rischio…

ID account: 1015308IT

Utente:

Numero di serie: 9N6F 9N6F 9N6F 9N6F

Sconto: 95.97% OFF

Offerta valida fino al: 08/10/2025

RINNOVA ORA

Caro utente,

Nonostante le numerose notifiche e avvisi, non abbiamo ricevuto risposta. La tua protezione contro le minacce informatiche è seriamente a rischio.

Rinnova subito il tuo abbonamento per assicurarti una protezione ininterrotta dagli attacchi informatici e dagli hacker. La tua sicurezza è la nostra massima priorità.”