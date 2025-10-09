Ad
Hacking e Sicurezza InformaticaNews

Truffa phishing: arriva via SMS e tramite e-mail, ecco cosa si rischia

Una nuova truffa sta prendendo il sopravvento sugli utenti in queste ore, attenzione ai rischi che si corrono

scritto da Felice Galluccio
Truffa phishing: arriva via SMS e tramite e-mail, ecco cosa si rischia

L’ennesima truffa sta tenendo col fiato sospeso tantissimi utenti proprio in queste ore in Italia e purtroppo sembrerebbe essere estremamente credibile. L’attenzione deve essere massima proprio per evitare problematiche con dati personali e conti bancari.

Bisogna però stare tranquilli in quanto le cose da fare sono poche e semplici: la prima è quella di non scaricare eventualmente allegati presenti, mentre la seconda è non cliccare sui link disponibili nel testo.

La truffa si muove utilizzando il nome di un famoso antivirus: ecco il messaggio

Già tempo fa si parlava insistentemente di una truffa che purtroppo utilizzava il glorioso nome di uno degli antivirus più usati in tutto il mondo, ovvero McAfee. Precisiamo innanzitutto che l’azienda non sa nulla di tutto questo e che il suo zampino certamente non c’è. I truffatori stanno comunicando alle vittime che il loro abbonamento al suddetto antivirus sarebbe ormai scaduto, cosa che non è assolutamente vera, in quanto i malviventi non sanno neanche se la vittima in questione possiede McAfee o meno. Qui in basso c’è il messaggio completo:

Il tuo abbonamento McAfee è scaduto

Urgente: il tuo abbonamento è scaduto! Hai 24 ore per rinnovare e mantenere la tua protezione.
Il tuo abbonamento a McAfee Total Protection per Windows è scaduto il 08/10/2025.
Senza rinnovo, I tuoi dispositivi potrebbero diventare vulnerabili a virus, malware e furto di identità.
È richiesta un’azione immediata! I tuoi dispositivi non sono protetti e sono a rischio…
ID account: 1015308IT
Utente: 
Numero di serie: 9N6F 9N6F 9N6F 9N6F
Sconto: 95.97% OFF
Offerta valida fino al: 08/10/2025
RINNOVA ORA
Caro utente,
Nonostante le numerose notifiche e avvisi, non abbiamo ricevuto risposta. La tua protezione contro le minacce informatiche è seriamente a rischio.
Rinnova subito il tuo abbonamento per assicurarti una protezione ininterrotta dagli attacchi informatici e dagli hacker. La tua sicurezza è la nostra massima priorità.”
Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Felice Galluccio

Appassionato di tecnologia ed elettronica in generale così come dello sport. Scrivere mi migliora la giornata, questo è il lavoro che amo! Never stop learning!