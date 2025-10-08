iPad, il segreto di Apple è il multitasking: ecco come sfruttarlo al meglio

L’iPad è probabilmente il dispositivo più versatile in assoluto ma gli utenti devono conoscerne i vari aspetti per poterne godere appieno. A tal proposito ci sono diverse chicche da prendere in considerazione per sfruttare al meglio questo straordinario tablet.

La modalità più immediata è Split View, che permette di affiancare due app sullo schermo. Basta aprire la prima applicazione, poi trascinare dal dock la seconda e posizionarla sul lato destro o sinistro. Lo spazio può essere regolato liberamente trascinando la barra centrale. È una funzione perfetta per lavorare su un documento e consultare contemporaneamente una pagina web o la posta elettronica.

Un’altra modalità è Slide Over, utile quando serve tenere un’app in una finestra mobile. Si attiva trascinando un’app dal dock al centro dello schermo. Può restare sospesa sul lato e comparire solo quando serve, senza interrompere il lavoro principale. Con un semplice gesto laterale è possibile nasconderla e richiamarla in qualsiasi momento.

Funzioni avanzate con Stage Manager e drag & drop

Chi utilizza iPadOS 16 o versioni successive può attivare Stage Manager, una modalità di multitasking evoluta che organizza automaticamente le app in finestre sovrapposte. È possibile ridimensionarle, spostarle e passare da un gruppo di app all’altro con un tocco. Funziona al meglio con tastiera e mouse, trasformando l’iPad in una vera postazione di lavoro.

Anche il drag & drop è un alleato prezioso: trascinando file, immagini o testi da un’app all’altra si risparmiano passaggi inutili. Per esempio, una foto dalla Galleria può essere spostata direttamente in un’email o in una chat senza usare i menu di condivisione.

Ci sono poi le scorciatoie dalla tastiera e anche l’utilizzo della celebre Apple Pencil tra i segreti che rendono l’iPad un mostro di versatilità e naturalezza allo stesso tempo. Servendovi di tutte queste dritte potreste arrivare a gestire al meglio un prodotto davvero professionale.