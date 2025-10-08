Ad
News

iPad, il segreto di Apple è il multitasking: ecco come sfruttarlo al meglio

Chi usa un iPad dovrebbe servirsi del grande multitasking di cui questo dispositivo gode, ecco quali sono i consigli migliori

scritto da Felice Galluccio
iPad, il segreto di Apple è il multitasking: ecco come sfruttarlo al meglio

L’iPad è probabilmente il dispositivo più versatile in assoluto ma gli utenti devono conoscerne i vari aspetti per poterne godere appieno. A tal proposito ci sono diverse chicche da prendere in considerazione per sfruttare al meglio questo straordinario tablet.

La modalità più immediata è Split View, che permette di affiancare due app sullo schermo. Basta aprire la prima applicazione, poi trascinare dal dock la seconda e posizionarla sul lato destro o sinistro. Lo spazio può essere regolato liberamente trascinando la barra centrale. È una funzione perfetta per lavorare su un documento e consultare contemporaneamente una pagina web o la posta elettronica.

Un’altra modalità è Slide Over, utile quando serve tenere un’app in una finestra mobile. Si attiva trascinando un’app dal dock al centro dello schermo. Può restare sospesa sul lato e comparire solo quando serve, senza interrompere il lavoro principale. Con un semplice gesto laterale è possibile nasconderla e richiamarla in qualsiasi momento.

Funzioni avanzate con Stage Manager e drag & drop

Chi utilizza iPadOS 16 o versioni successive può attivare Stage Manager, una modalità di multitasking evoluta che organizza automaticamente le app in finestre sovrapposte. È possibile ridimensionarle, spostarle e passare da un gruppo di app all’altro con un tocco. Funziona al meglio con tastiera e mouse, trasformando l’iPad in una vera postazione di lavoro.

Anche il drag & drop è un alleato prezioso: trascinando file, immagini o testi da un’app all’altra si risparmiano passaggi inutili. Per esempio, una foto dalla Galleria può essere spostata direttamente in un’email o in una chat senza usare i menu di condivisione.

Ci sono poi le scorciatoie dalla tastiera e anche l’utilizzo della celebre Apple Pencil tra i segreti che rendono l’iPad un mostro di versatilità e naturalezza allo stesso tempo. Servendovi di tutte queste dritte potreste arrivare a gestire al meglio un prodotto davvero professionale.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Felice Galluccio

Appassionato di tecnologia ed elettronica in generale così come dello sport. Scrivere mi migliora la giornata, questo è il lavoro che amo! Never stop learning!