WhatsApp: attenti a questo gruppo, vi fregano i soldi in pochi messaggi

L’applicazione di messaggistica che attualmente vanta più utenti in tutto il mondo senza ombra di dubbio WhatsApp, la nota applicazione infatti ha conquistato un bacino di utenza davvero senza precedenti nel corso degli ultimi 10 anni grazie alle sue funzionalità decisamente al passo coi tempi è in grado di offrire un’esperienza d’uso davvero fluida e ben strutturata, il merito va al team di sviluppo che continua a lavorare senza sosta per permettere a WhatsApp di restare un vero e proprio standard che tutte le aziende concorrenti cercano di raggiungere.

Questa enorme mole di utenza ovviamente ha permesso a WhatsApp di diventare uno standard in grado di raccogliere una platea di account che ha superato quota 2 miliardi e che continua a crescere senza sosta, questo traguardo nonostante sia sicuramente motivo di orgoglio purtroppo ce l’ha anche una problematica non indifferente, stiamo parlando dell’uso che viene fatto di WhatsApp da parte di utenti poco raccomandabili come i truffatori, questi ultimi infatti hanno capito che utilizzare WhatsApp può essere ancora più prolifico rispetto agli altri mezzi di comunicazione ed ecco che ormai le truffe su WhatsApp sono diventate un vero e proprio standard.

Ovviamente la colpa non è di WhatsApp che anzi cerca di arginare il fenomeno il più possibile, ma è colpa di questi utenti poco raccomandabili che cercano di utilizzare la piattaforma in modo improprio, il pericolo è arrivato anche qui in Italia ed oggi vi parliamo di una truffa che sta creando decisamente molti problemi.

La truffa del falso gruppo di lavoro

La truffa che sta girando moltissimo qui in Italia negli ultimi tempi è rappresentata da un gruppo all’interno del quale si viene aggiunti senza preavviso e dove viene proposto di guadagnare facilmente del denaro attraverso piccoli compiti da svolgere, i truffatori infatti in cambio di alcuni like su alcuni video YouTube vi invieranno dei bonifici di qualche euro per conquistare la vostra fiducia, una volta fatto però poi vi chiederanno di inviare a vostra volta un bonifico di qualche centinaio di euro, promettendovi di restituirvi la somma aumentata in modo importante, inutile stare a dire che quei soldi sparirebbero in un lampo non appena inviati.