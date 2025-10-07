Truffa con il pericolo del furto dei dati personali e dei soldi dal conto

Purtroppo è ritornato lo stesso problema di un tempo, la salita truffa che potrebbe mettere in difficoltà chiunque anche tra i più esperti. Stanno girando delle truffe in queste ore, molto pericolose tra l’altro. Noi ne abbiamo intercettate due e volevamo segnalarle ai nostri lettori.

Una truffa molto pericolosa sta mettendo gli utenti in difficoltà: attenzione!

Tra le tante truffe che purtroppo ogni giorno affollano il web, ce n’è un’altra che si è fatta largo velocemente fregando tantissimi italiani. L’obiettivo è quello di far credere che una ragazza sia interessata ad avere una chiacchierata con la vittima, la quale dunque ci casca e risponde a quella che spesso si dimostra essere una semplice e-mail. Ecco il testo completo scritto qui sotto proprio per fornire un esempio alle possibili vittime:

“Ciao,

sono Claire, una sviluppatrice software di 29 anni appassionata di viaggi, giardinaggio e film documentari.

Il tuo profilo è comparso tra i miei suggerimenti e mi ha incuriosita.

Se ti va di fare una chiacchierata informale, mi piacerebbe sapere qualcosa in più su ciò che ti interessa.

Ti andrebbe di parlare un po’?

Spero di sentirti presto,

Claire C1EFBUstAEoAIx5aAjpFWg0“.

La notizia però è che questo non è l’unico messaggio truffa che sta girando in quanto ce n’è anche un altro che ha lo stesso scopo. Eccolo qui:

“Buonasera, cara, stai facendo qualcosa in questa giornata noiosa?

Potrei divertirmi, soprattutto con una bella persona come te!

Ci vediamo in centro? Bere qualcosa e andarsene? E poi il grande amore?

Ti piace guardarmi nello stesso modo in cui mi piace guardarti?

Allora agisci in fretta! Posso aspettarti nel mio profilo – Kiss_Omayra967 è il mio soprannome sul sito di incontri.

Registrati per trovare e in seguito apriremo una chat per una facile comunicazione.

Puoi anche vedere la sezione con le mie foto.

Sappi che ti aspetterò, il tuo Omayra.”