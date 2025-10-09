Amazon SCONTA a prezzo folle il Samsung Galaxy A56

Amazon è pronta a riservare una sorpresa davvero più unica che rara, in questi giorni si raggiunge l’acquisto del Samsung Galaxy A56 5G, un dispositivo che fa del rapporto qualità/prezzo il proprio cavallo di battaglia, nonché punto di forza massimo.

La scheda tecnica ha inizio con dimensioni complessivamente nella media, se considerate che comunque parliamo di un prodotto da 198 grammi di peso con 162,2 x 77,5 x 7,4 millimetri di spessore, perfetto per riuscire a trasportarlo senza problemi, e anche in alcuni casi utilizzarlo con una sola mano. Il processore è il Samsung Exynos 1580, octa-core con una frequenza di clock che si estende fino a 2,91 GHz, sempre con al fianco la GPU Xclipse 540 e ben 12GB di RAM. La memoria interna varia in relazione alla variante che sceglierete, ricordandovi che al massimo può essere da 256GB, e non è espandibile con microSD.

Amazon lancia un prezzo bassissimo sul Galaxy A56

Ottimo rapporto qualità/prezzo per un dispositivo che di base costerebbe poco più di 400 euro, ma che oggi può essere vostro con un investimento finale corrispondente a circa 329 euro, l’occasione per spendere poco è davvero molto ghiotta, e ciò vi permette a tutti gli effetti di arrotondare al massimo la spesa, riducendola il più possibile. Effettuate l’ordine subito qui.

Lo smartphone presenta un comparto fotografico di tutto rispetto, se considerate che nella parte posteriore trovano posto un sensore principale da 50 megapixel, seguito a sua volta da un ultragrandangolare da 12 megapixel, e anche un effetto bokeh da 5 megapixel. Il display è invece da 6,7 pollici di diagonale, porta con sé una risoluzione di 1080 x 2340 pixel, sfrutta tecnologia Super AMOLED con densità di 385 ppi, refresh rate a 120Hz e protezione Gorilla Glass Victus Plus.