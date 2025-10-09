Google Pixel 9a a prezzo da SOGNO su Amazon: l’offerta di oggi è splendida

Google Pixel 9a rappresenta a tutti gli effetti lo smartphone di fascia media che permette al consumatore di entrare direttamente nel mondo dell’azienda di Mountain View, senza doversi preoccupare di una spesa particolarmente elevata o un rapporto qualità/prezzo non conveniente. Ciò è possibile principalmente grazie alla promozione attivata in questi giorni su Amazon, pronta a garantire un risparmio difficilmente ipotizzabile fino a poco tempo fa.

Il prodotto presenta un display da 6,3 pollici di diagonale, che riesce a raggiungere una risoluzione di 1080 x 2424 pixel, è un P-OLED di alta qualità con densità di 422 ppi, un refresh rate pronto a estendersi fino a 120Hz e anche protezione Gorilla Glass 3 con 16 milioni di colori. Sotto il cofano trova posto il processore Google Tensor G4, octa-core a altissime prestazioni con la sua frequenza di clock a 3,1GHz, per arrivare poi verso la GPU Mali-G715 MC7, che viene completata dalla presenza di una configurazione con 8GB di RAM e tanta memoria interna (non espandibile con microSD).

Il comparto fotografico resta di altissima qualità, se considerate che nella parte posteriore si possono trovare due sensori: un principale da 48 megapixel, che viene seguito a ruota da un ultragrandangolare da 13 megapixel, che portano a realizzare scatti fotografici a 8165 x 6124 pixel, con angolo di visuale di 120 gradi e stabilizzazione ottico/digitale.

Non perdetevi le offerte Amazon e tutti i migliori sconti del momento, sono disponibili solo sul canale Telegram @codiciscontotech.

Google Pixel 9a: ecco i nuovi sconti di oggi su Amazon

L’occasione per spendere poco è davvero unica, difatti lo smartphone in questione presenta un listino di 583,99 euro, e viene ridotto di circa 130 euro, in modo tale da dover sostenere un investimento finale di soli 453,90 euro, approfittando in questo modo anche del regalo annesso: il caricabatterie incluso in confezione (cosa non scontata considerando i tempi che corrono). L’acquisto lo potete completare direttamente al seguente link.