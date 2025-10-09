La funzione “Take a Message” arriva sui Google Pixel 10, ma non è disponibile da noi

Google Pixel 10
Con l’arrivo dei Google Pixel 10 e Pixel 10 Pro XL, la casa di Mountain View ha introdotto una serie di nuove funzioni basate sull’intelligenza artificiale, molte delle quali dedicate al miglioramento dell’esperienza d’uso quotidiana. Tra queste spicca Take a Message, una delle innovazioni più interessanti mai viste nell’app Google Telefono.
Si tratta di una funzione pensata per chi non può rispondere a una chiamata, ma non vuole perderne il contenuto. In pratica, l’assistente integrato risponde al posto dell’utente, trascrive in tempo reale il messaggio vocale dell’interlocutore e consente di intervenire subito se la chiamata dovesse rivelarsi urgente.
Il tutto avviene direttamente sul dispositivo, senza passare dai server di Google, con elaborazione locale tramite i modelli AI integrati nel Tensor G5 — una scelta che punta a garantire maggiore privacy e rapidità di esecuzione.
Come funziona Take a Message su Google Pixel 10
Il principio è semplice ma molto efficace. Quando si riceve una chiamata, è possibile scegliere di attivare Take a Message anziché rifiutarla o inviare un messaggio predefinito. L’assistente virtuale si occupa quindi di rispondere all’interlocutore e registrare la sua richiesta.
Sul display compare una trascrizione in tempo reale della conversazione, così che l’utente possa capire all’istante se si tratta di una comunicazione importante o meno. Se la chiamata è urgente, si può decidere di interrompere il messaggio e rispondere immediatamente.
L’intero processo è gestito dal sistema AI on-device, che sfrutta lo stesso modello usato dal Filtro chiamate (Call Screening) per riconoscere spam e truffe telefoniche. Nei Pixel 10, inoltre, Take a Message si integra con la nuova funzione Call Notes, che permette di salvare automaticamente le note testuali della conversazione, facilitando il recupero delle informazioni in un secondo momento.
Disponibilità limitata (per ora) a pochi Paesi
Come spesso accade con le novità Google, l’Italia resta per ora esclusa dal rollout iniziale. Secondo quanto riportato nella pagina di supporto ufficiale, Take a Message è attualmente disponibile solo in quattro mercati:
- Stati Uniti,
- Regno Unito,
- Irlanda,
- Australia.
La funzione è già attiva su tutti i modelli della gamma Pixel 10, mentre per gli smartphone più vecchi — dal Pixel 4 in poi — Google ha promesso un’estensione graduale, ancora senza tempistiche precise.