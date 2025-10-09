Google Foto: come cambierà lo strumento “Da Foto a Video” con l’AI?

Google Foto

Negli ultimi anni Google Foto è diventata molto più di una semplice galleria di immagini: l’app si è evoluta in una vera piattaforma creativa alimentata dall’intelligenza artificiale, capace di organizzare, modificare e animare i ricordi degli utenti. Ora, una delle sue funzioni più sperimentali — “Da Foto a Video” — sembra pronta a ricevere un importante aggiornamento che cambierà radicalmente il modo in cui gli utenti interagiscono con l’AI generativa di Google.

Secondo quanto scoperto dall’esperto AssembleDebug analizzando la versione 7.48 dell’app, Google sta lavorando a un miglioramento dello strumento che consente di trasformare un’immagine statica in un breve video animato, sfruttando il modello generativo Veo 2, la stessa tecnologia di base che Google ha presentato per la produzione di video AI professionali.

Google Foto si prepara a un salto di qualità creativo

Finora, lo strumento “Da Foto a Video” lasciava agli utenti un controllo molto limitato. Era possibile scegliere soltanto tra due livelli di animazione — uno “leggero” e uno “casuale” — che determinavano la quantità e l’intensità del movimento applicato alla foto. Il risultato finale era spesso imprevedibile, costringendo chi lo utilizzava a provare più volte fino a ottenere un effetto soddisfacente.

Con la nuova versione, Google introdurrà un terzo livello di personalizzazione che cambia le regole del gioco: gli utenti potranno descrivere con un prompt testuale il tipo di animazione desiderata, esattamente come già accade in strumenti generativi come Gemini o Imagen Video.

Immaginate, ad esempio, di digitare:

“un panorama che si muove lentamente con nuvole al tramonto”;

“una foto di famiglia animata con un sorriso naturale”;

oppure “un ritratto con effetto cinematico e profondità di campo”.

L’intelligenza artificiale di Google Foto interpreterà il prompt e genererà un video coerente con la richiesta, riducendo l’elemento di casualità e restituendo risultati più pertinenti e prevedibili. Per il momento, lo strumento “Da Foto a Video” non è ancora disponibile in Italia, ma è già in fase di test in alcuni mercati selezionati. Una volta completata la fase di rollout globale, dovrebbe apparire nella scheda “Crea” dell’app Google Foto, quella che raccoglie tutte le funzioni creative del servizio (come Collage, Animazioni e Video Ricordo).