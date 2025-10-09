Ferrari elettrica: il sogno si accende tra mistero e potenza

Il momento tanto atteso è arrivato, quest’oggi è una giorno speciale per la Ferrari.. Durante il Capital Markets Day, Ferrari svelerà i primi dettagli della sua prima auto 100% elettrica. Non sarà la presentazione definitiva, ma un passo fondamentale verso un futuro inedito. L’auto non si mostrerà ancora, ma prenderà forma attraverso parole, dati e promesse di tecnologia estrema. Il progetto si svilupperà in tre fasi. Dopo la rivelazione tecnica di ottobre, all’inizio del 2026 arriverà l’anteprima di design e interni. Nella primavera del prossimo anno, il mondo poi scoprirà la versione finale della discussa Ferrari elettrificata. L’attesa sarà lunga sì, ma ogni frammento svelato costruirà un mosaico che ci donerà un quadro sempre più completo.

Ed il design della nuova Ferrari?

Ferrari ha dichiarato con fermezza che la sua elettrica sarà una vera Ferrari. Le supercar elettriche finora non hanno conquistato del tutto il pubblico, ma il Cavallino sembra pronto a cambiare le regole del gioco. Gli appassionati cercano emozione, non solo prestazioni. Cercano l’anima che solo un motore di Maranello può trasmettere, anche quando il ruggito lascia spazio al silenzio dei volt. Ci si chiede se questa vettura potrà diventare il nuovo punto di riferimento tra le sportive elettriche. L’obiettivo è chiaro: prestazioni, esclusività e sensazioni autentiche. Ogni dettaglio sarà studiato per trasmettere quella connessione istintiva tra uomo e macchina che da sempre definisce il marchio. Il suono cambierà, ma la passione no.

Molti indizi sono già apparsi su strada. I muletti di prova, spesso camuffati da Maserati Levante, hanno fatto nascere ipotesi di ogni tipo. Si parla di forme da crossover, di un corpo scolpito per dominare l’aria e la potenza, ma nulla è certo. La Ferrari sa come custodire i propri segreti fino all’ultimo istante. Dietro ogni pannello provvisorio potrebbe celarsi un capolavoro di ingegneria e stile. Le batterie e i powertrain di nuova generazione promettono numeri da brivido. Ogni linea sarà plasmata per fondere eleganza, aerodinamica e forza visiva. Come sarà quindi davvero la Ferrari elettrica? Tra poco forse lo scopriremo.